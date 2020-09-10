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У кого Финляндия потребует тест на отсутствие коронавируса

У кого Финляндия потребует тест на отсутствие коронавируса

Финляндия смягчила требования по въезду для иностранных туристов. Коснутся ли эти послабления россиян, читайте в нашем материале.


ТЕСТ НА КОРОНАВИРУС СПРОСЯТ НЕ У ВСЕХ 

С начала пандемии правительство Финляндии придерживалось одного из самых жестких стандартов для открытия границ в ЕС, считая благополучной обстановку в стране, где заболеваемость COVID была всего 8 случаев на 100 тысяч человек за последние 14 дней. Заявленным условиям поездки в Финляндию из стран ЕС сейчас соответствуют только Латвия и Кипр.

По сообщениям финских СМИ, правительство страны под давлением турбизнеса повысило допустимый порог новых случаев заболевания COVID-19 для прибывающих из других стран ЕС: с 8 до 25 человек на 100 000 населения.

В этом случае в Финляндию смогут въехать туристы из таких стран как Германия, Швеция, Польша, Болгария, Норвегия, Словакия, Литва и Эстония, Исландия.

Туристам из тех стран ЕС, где количество новых случаев коронавируса выше 25 на 100 000 населения,  для въезда в Финляндию придется предъявлять отрицательный тест на коронавирус сроком действия до 72 часов.

Правительство Финляндии также планирует внести поправку в соответствующий закон: он обяжет поставщиков транспортных услуг, например, авиакомпании, проверять сертификаты (справки с результатами тестов) у пассажиров, а пассажиров, в свою очередь, предъявлять такой сертификат транспортному оператору перед посадкой.


ФИНЛЯНДИЯ ПРОДЛИТ ВНУТРЕННИЙ ПОГРАНИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ДО 22 НОЯБРЯ

Финляндия ослабляет ограничения не для того, чтобы впустить россиян или туристов из Азии (а именно туристы из этих регионов едут в Лапландию зимой), а следуя рекомендациям Евросоюза держать границу открытой для стран ЕС с менее чем 25-50 случаями на 100 000 жителей.  

Отдельно отметим, что предложенные изменения во въезде касаются только граждан Евросоюза. Границы ЕС в целом, и Финляндии – в частности, по-прежнему закрыты для российских туристов.

При этом представители финского правительства заявили, что Финляндия продолжит свой внутренний пограничный контроль до 22 ноября, чтобы завершить разработку модели въезда на основе тестирования и внести соответствующие изменения в законодательные акты.

Напомним, Брюссель предложил странам Евросоюза ввести систему «светофора», предусматривающую единые требования по пересечению границ внутри сообщества.

Это новшество пока не предполагает открытие внешних границ ЕС для третьих стран, к которым относится и Россия.


ТЕМ ВРЕМЕНЕМ ТУРОТРАСЛИ ЛАПЛАНДИИ ГРОЗИТ БАНКРОТСТВО

Послабления для граждан Евросоюза объяснимы активной позицией бизнеса, в том числе, туристического. Накануне старта зимнего сезона туристическая индустрия, и в особенности турбизнес Лапландии, усилили давление на правительство для упрощения въезда в страну. 

Так, Торговая палата Лапландии выступила с жестким заявлением о том, что если не будет принято никаких решений по смягчению въезда уже на текущей неделе, то работу в регионе зимой потеряют 4000 человек, а к лету 2021 года более 160 компаний обанкротятся.

По оценкам Торговой палаты, потери туристической отрасли Лапландии составят около 500 млн евро. Свои доводы представители Палаты подкрепили сезонным спросом: многие европейцы уже бронируют рождественские каникулы в сентябре.

# Интересное
По материалам: atorus.ru

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