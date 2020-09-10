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Учения «Зольфагар 99»: Иран пообещал своим врагам «обширное поле битвы»

Учения «Зольфагар 99»: Иран пообещал своим врагам «обширное поле битвы»

Вооружённые силы Ирана проведут масштабные учения 10 сентября на южном побережье страны. Об этом заявил заместитель координатора иранской армии контр-адмирал Хабиболла Сайяри, передаёт новостное агентство Mehr. Согласно информации, основные этапы учений «Зольфагар 99» будут проводиться с участием подразделений ВМФ, ПВО, ВВС и Сухопутных войск Ирана на площади 2 миллиона квадратных километров к востоку от Ормузского пролива (связывает Персидский залив с Аравийским морем) и в северной част Индийского океана.

Учения пройдут в три этапа, каждый из которых получил своё кодовое наименование «превосходство разведки», «тактика» и «демонстрация силы».

По словам контр-адмирала Сайяри, в маневрах будут задействована различная военная техника, в том числе отечественная подводная лодка Fateh.

Один из сценарий учений предусматривает «атакующие операции морской пехоты по захвату береговой полосы условного противника», отметил иранский военачальник

«Враги Исламской Республики должны знать, что в случае совершения ими какой-либо стратегической ошибки география сражений и реакция Ирана на их шаги не будут ограничиваться регионом Западной Азии, и им предстоит столкнуться с обширным полем битвы», — предупредил он.

Как сообщало ИА Newstes, в ходе учений «Великий пророк — 14» на юге Ирана, в провинции Хормозган, Корпус стражей Исламской революции (КСИР) запустил в конце июля из находящихся под землёй установок баллистические ракеты средней дальности. Таким образом, как отмечали западные СМИ, элитные части Вооружённых сил Ирана показали практически все свои ударные средства и наступательные возможности. Эпицентром отработки действий ракетных, авиационных и корабельных сил КСИР стал сконструированный в порту Бендер-Аббас и отбуксированный в Ормузский пролив макет американского авианосца типа «Нимиц». В своих репортажах государственное телевидение ИРИ показало тогда пуски ракет с морских, воздушных и наземных платформ, в том числе и из подземных шахт. Часть из них была нацелена на «авианосец» ВМС США. Всё это привело к тому, что на двух американских базах в регионе — авиабазе «Аль-Дафра» в Объединённых Арабских Эмиратах и ​​на авиабазе «Эль-Удейд» на территории Катара, где расположен передовой штаб Центрального командования ВС США, — была объявлена повышенная боеготовность.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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