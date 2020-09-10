Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Украина и Португалия планируют развивать военное сотрудничество и торговлю — Кулеба

Украина и Португалия планируют развивать военное сотрудничество и торговлю — Кулеба

Украина и Португалия планируют развивать военное сотрудничество и торговлю — Кулеба
Украина и Португалия планируют развивать военное сотрудничество и торговлю, а также ускорить работу над двусторонними документами.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время совместной с главой МИД Португалии Аугушту Сантушем Силвой пресс-конференции.

"Мы договорились ускорить работу над двусторонними документами между Украиной и Португалией, которые могут быть подписаны и дать новый импульс нашим отношениям. Мы будем развивать военное сотрудничество, будем развивать торговлю для того, чтобы укреплять и Украину, и Португалию, и наши отношения", - отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что у Португалии и Украины очень тесное взаимодействие, а также перспективы в торговле и инвестициях, "причем не только двусторонние, но и на рынках третьих стран".
Министры также подписали Дорожную карту украинского-португальских отношений на 2020-2022 годы.
# Экономика / В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Жизель Бундхен о своей борьбе с тревогой и паническими атаками: "Я узнала, что нет ничего постоянного"
Жизель Бундхен о своей борьбе с тревогой и паническими атаками: "Я
В Якутии запустили самую крупную в России угольную шахту
В Якутии запустили самую крупную в России угольную шахту
Немецкие СМИ: Навальный в сознании — все помнит и говорит
Немецкие СМИ: Навальный в сознании — все помнит и говорит
Учения «Зольфагар 99»: Иран пообещал своим врагам «обширное поле битвы»
Учения «Зольфагар 99»: Иран пообещал своим врагам «обширное поле
Для школьников Москвы пройдет конкурс спортивных комментаторов
Для школьников Москвы пройдет конкурс спортивных комментаторов
В новом учебном году в Северной Осетии заработают 42 «Точки роста»
В новом учебном году в Северной Осетии заработают 42 «Точки роста»
Иностранный язык исключен из числа обязательных предметов, по которым проводится ГИА
Иностранный язык исключен из числа обязательных предметов, по которым
"Российских хакеров" заподозрили в атаке на фирму, связанную с Байденом
"Российских хакеров" заподозрили в атаке на фирму, связанную с
Конец "украинского чуда": как так вышло
Конец "украинского чуда": как так вышло
Черная нить на запястье: что значит и как правильно ее носить
Черная нить на запястье: что значит и как правильно ее носить
Согласны не все. СМИ: ЕС не удалось принять санкции против Белоруссии
Согласны не все. СМИ: ЕС не удалось принять санкции против Белоруссии
В Новосибирске открылась выставка "Портрет в перспективе"
В Новосибирске открылась выставка "Портрет в перспективе"

Топ на сегодня

Лавров: Россию не устраивает тон Германии по ситуации с Навальным
Лавров: Россию не устраивает тон Германии по ситуации с Навальным
Распри в НАТО ведут к непрогнозируемым последствиям — «Южная Осетия»
Распри в НАТО ведут к непрогнозируемым последствиям — «Южная Осетия»
Как Киев «кинул» Путина: события ночи 10 сентября — EADaily
Как Киев «кинул» Путина: события ночи 10 сентября — EADaily
Алек и Хилария Болдуин в пятый раз стали родителями
Алек и Хилария Болдуин в пятый раз стали родителями
Посол Германии прибыл в российский МИД из-за ситуации с Навальным
Посол Германии прибыл в российский МИД из-за ситуации с Навальным

Еще по теме

США и Франция намерены развивать военное сотрудничество в ядерной сфере
Россия и Португалия увеличат количество авиарейсов между странами
Сирия продолжит развивать военное сотрудничество с Ираном
Эстония планирует расширить военное сотрудничество с Украиной