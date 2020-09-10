Украина и Португалия планируют развивать военное сотрудничество и торговлю — Кулеба

Алексей Вольцев

Украина и Португалия планируют развивать военное сотрудничество и торговлю, а также ускорить работу над двусторонними документами.Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время совместной с главой МИД Португалии Аугушту Сантушем Силвой пресс-конференции."Мы договорились ускорить работу над двусторонними документами между Украиной и Португалией, которые могут быть подписаны и дать новый импульс нашим отношениям. Мы будем развивать военное сотрудничество, будем развивать торговлю для того, чтобы укреплять и Украину, и Португалию, и наши отношения", - отметил Кулеба.Он подчеркнул, что у Португалии и Украины очень тесное взаимодействие, а также перспективы в торговле и инвестициях, "причем не только двусторонние, но и на рынках третьих стран".Министры также подписали Дорожную карту украинского-португальских отношений на 2020-2022 годы.