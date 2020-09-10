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Украинская сторона сорвала совместную инспекцию позиций ВСУ под Горловкой

Украинская сторона сорвала совместную инспекцию позиций ВСУ под Горловкой

Совместная инспекция позиций ВСУ в районе села Шумы под Горловкой, о которой 9 сентября договорились в ТКГ, сегодня не состоится.

Об этом со ссылкой на источники в Офисе президента пишет «РБК-Украина».

Изначально инспекцию наблюдатели ОБСЕ должны были осуществить в сопровождении представителей сторон в 14:00 10 сентября. Однако ее проводить не будут. И речь идет не о переносе, а о «временной отмене».

По версии украинской стороны причиной послужило наличие данных о том, что «сепаратисты» мол сам нарушает условия перемирия и обустраивает новые укрепления.

Поэтому украинские военные предложили для начала «проверить позиции ДНР вместе с ОБСЕ». Поскольку «противник» от этого отказался, украинская сторона решила, что она свободна от договоренности.

Ранее ИА Newstes сообщало, что Украина и ДНР договорились о совместной инспекции военных укреплений ВСУ у населенного пункта Шумы под Горловкой.

В связи с этим глава ДНР Денис Пушилин отменил приказ об ударе по позициям украинских военных, подписанный 5 сентября. Вероятно теперь он снова вступит в силу.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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