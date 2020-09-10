В Абхазии от инфаркта скончалась туристка из России

Лидия Мартынова

Россиянка 1942 года рождения скончалась в Сухуме 9 сентября. По предварительным данным прокуратуры Абхазии, женщина умерла от инфаркта миокарда.

Прокуратура занимается предварительной проверкой смерти отдыхающей.

«Будет проведено медицинское вскрытие, по результатам которого будет принято решение о дальнейших действиях прокуратуры. В случае если будет установлен факт насильственной смерти, будет возбуждено уголовное дело. Если будет установлено, что это была естественная смерть, будет постановление об отказе в возбуждении дела. Без этого тело не вывезут», — передает слова и. о. первого заместителя генпрокурора Даура Амичба «Апсныпресс».

Пока нет никаких оснований говорить, что это насильственная смерть, отметил Амичба.

Скончавшаяся — уроженка города Коврова Владимирской области. Сотрудники посольства России в Абхазии находятся в контакте с родственницей погибшей, они занимаются оформлением документов для отправки тела женщины.