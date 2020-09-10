Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » В Иркутской области не будут голосовать на придомовых территориях

В Иркутской области не будут голосовать на придомовых территориях

В Иркутской области не будут голосовать на придомовых территориях
В Иркутской области на предстоящих досрочных выборах губернатора не будет проводиться голосование на придомовых территориях, об этом заявил председатель Облизбиркома Илья Дмитриев, сообщает IrkutskMedia.

Одно дело, когда подобное осуществляется летом, и совсем другое – в сентябре: холодно, к тому же темнеет раньше, отметил Дмитриев.

"Будет возможность голосования вне специально отведенных для этого помещений, например, пригласить представителей комиссии на дом. Весной круг возможных причин для этого расширили. Комиссия приедет, если сочтет причину уважительной. Субъектам РФ предоставили еще два варианта – во дворах и в населенных пунктах, где нет УИКов. На придворовых территориях голосования не будет. Метод вызывает неоднозначные настроения, поэтому большой необходимости в его применении нет", – считает глава Облизбиркома.


сообщало радио Sputnik, в единый день голосования в этом году запланированы выборы губернаторов в 20 регионах, 18 из них будут прямыми, депутатов законодательных органов должны избрать в 11 субъектах.
# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Разработчик «Новичка» назвал чушью данные Die Zeit об отравлении Навального
Разработчик «Новичка» назвал чушью данные Die Zeit об отравлении
В Иркутской области не будут голосовать на придомовых территориях
В Иркутской области не будут голосовать на придомовых территориях
Эксперты оценили пользу страховки от хищения средств с банковских карт
Эксперты оценили пользу страховки от хищения средств с банковских карт
День Иоанна Крестителя 11 сентября 2020 года: традиции и приметы
День Иоанна Крестителя 11 сентября 2020 года: традиции и приметы
КИМ для ВПР будут уникальными для каждой образовательной организации – Евгения Елисеева
КИМ для ВПР будут уникальными для каждой образовательной организации
ВПР-2020 будут проводиться по материалам предыдущего года обучения - Евгения Елисеева
ВПР-2020 будут проводиться по материалам предыдущего года обучения -
ВПР должны писать все обучающиеся параллели на одном уроке - Евгения Елисеева
ВПР должны писать все обучающиеся параллели на одном уроке - Евгения
Появилось видео с совместного отдыха Данилы Козловского и Оксаны Акиньшиной
Появилось видео с совместного отдыха Данилы Козловского и Оксаны
Стали известны подробности фильма "Борат 2"
Стали известны подробности фильма "Борат 2"
Ефремов пожаловался на подставившего его адвоката
Ефремов пожаловался на подставившего его адвоката
В Италии поймали медведя, в третий раз сбежавшего из заповедника
В Италии поймали медведя, в третий раз сбежавшего из заповедника
Студия Артемия Лебедева придумала проект для квартала в Челябинске
Студия Артемия Лебедева придумала проект для квартала в Челябинске

Топ на сегодня

Лавров: Россию не устраивает тон Германии по ситуации с Навальным
Лавров: Россию не устраивает тон Германии по ситуации с Навальным
Распри в НАТО ведут к непрогнозируемым последствиям — «Южная Осетия»
Распри в НАТО ведут к непрогнозируемым последствиям — «Южная Осетия»
Характеристика Стрельцов по Восточному гороскопу
Характеристика Стрельцов по Восточному гороскопу
Посол Германии прибыл в российский МИД из-за ситуации с Навальным
Посол Германии прибыл в российский МИД из-за ситуации с Навальным
Трампа снова выдвинули на Нобелевскую премию мира
Трампа снова выдвинули на Нобелевскую премию мира

Еще по теме

ЦИК ужесточит требования к местам голосования на придомовых территориях
В Иркутской области явка на выборах за два часа до закрытия участков составила 24%
Губернатором Астраханской области стал Игорь Бабушкин
Памфилова предложила перенести единый день голосования