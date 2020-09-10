В Иркутской области не будут голосовать на придомовых территориях

Анастасия Иванова

В Иркутской области на предстоящих досрочных выборах губернатора не будет проводиться голосование на придомовых территориях, об этом заявил председатель Облизбиркома Илья Дмитриев, сообщает IrkutskMedia.

Одно дело, когда подобное осуществляется летом, и совсем другое – в сентябре: холодно, к тому же темнеет раньше, отметил Дмитриев.

"Будет возможность голосования вне специально отведенных для этого помещений, например, пригласить представителей комиссии на дом. Весной круг возможных причин для этого расширили. Комиссия приедет, если сочтет причину уважительной. Субъектам РФ предоставили еще два варианта – во дворах и в населенных пунктах, где нет УИКов. На придворовых территориях голосования не будет. Метод вызывает неоднозначные настроения, поэтому большой необходимости в его применении нет", – считает глава Облизбиркома.

сообщало радио Sputnik, в единый день голосования в этом году запланированы выборы губернаторов в 20 регионах, 18 из них будут прямыми, депутатов законодательных органов должны избрать в 11 субъектах.