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В Италии поймали медведя, в третий раз сбежавшего из заповедника

В Италии поймали медведя, в третий раз сбежавшего из заповедника
В Италии поймали медведя, в третий раз сбежавшего из Парка дикой природы, где животные содержатся не в вольерах, сообщает UPI.

Папийон, четырехлетний медведь, официально зарегистрированный под именем M49, сбежал с огороженной территории парка, расположенного в провинции Трентино, еще 27 июля. Он перелез через три забора, подключенных к электричеству, и преодолел металлическую решетку.

Это была третья успешная попытка вырваться на волю, предпринятая им в 2020 году. В первый раз он был пойман в апреле, и сбежал снова всего через несколько часов — уже с медведицей.


В это раз животное провело на свободе 42 дня.


По словам представителей парка, Папийон, названный в честь главного героя автобиографического романа французского писателя Анри Шарьера о знаменитом побеге из тюрьмы, был возвращен на территорию заповедника. Медведь здоров, но сильно похудел – на 40 килограммов. Именно это обстоятельство, как считают специалисты, позволило ему выскользнуть из ошейника с радиоприемником и так долго быть ненайденным.

Сотрудники парка сообщили, что сейчас проводятся работы по укреплению вольера Папийона, чтобы предотвратить его побеги в будущем.

# В мире
По материалам: ria.ru

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