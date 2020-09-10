В Якутии запустили самую крупную в России угольную шахту

Лидия Мартынова

Самую крупную в России угольную шахту "Инаглинская" и горно-обогатительный комплекс (ГОК) "Инаглинский" запустили в Нерюнгринском районе Якутии, передает корреспондент РИА Новости.

"Я уверен, что за этим проектом последуют другие проекты, не менее мощные, не менее красивые, серьезные, которые будут двигать вперед экономику и Якутии, и в целом нашей страны", - сказал глава Якутии Айсен Николаев.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал, что взял два дня отпуска, чтобы приехать на открытие.

"Не только президент Российской Федерации помогал развивать Якутию, не только правительство Российской Федерации помогало развивать Якутию, но и правительство Якутии всегда было вместе с нами. Айсен Сергеевич, спасибо большое!" - сказал Цивилев.