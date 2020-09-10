В Крыму стартовала завершающая смена Всероссийского военно-исторического лагеря «Страна Героев»

Алексей Вольцев

В Республике Крым стартовала завершающая смена Всероссийского военно-исторического лагеря «Страна Героев», сообщает Российское военно-историческое общество.

Участниками двухнедельной смены стали более 600 подростков со всей республики. В лагерь приехали воспитанники кадетских корпусов и казачьих классов, спортсмены, отличники учебы.

«Страна Героев» – проект, призванный воспитывать российских школьников в духе патриотизма и глубокого почтения к российской истории. В рамках летних смен участники получают навыки проектной деятельности, учатся работать в команде, преодолевать трудности, развивают силу, выносливость и морально-волевые качества.

Молодежные лагеря функционируют в рамках реализации национального проекта «Культура».

До 2024 года такие лагеря планируется открыть в 25 регионах РФ.

Молодежные лагеря организованы Агентством развития внутреннего туризма, которое также является оператором проекта РВИО «Дороги Победы. Путешествия для школьников».