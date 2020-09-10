В МДЦ «Артек» завершилась профильная смена РГО «Мир открытий»

Лидия Мартынова

В Международном детском центре «Артек» завершилась профильная смена Русского географического общества «Мир открытий», сообщает пресс-служба РГО.

В рамках смены 167 школьников из Республики Крым и города Севастополя посещали кинопоказы, общались с известными экспертами, приняли участие в серии географических викторин.

«Мы рады, что Международный детский центр стал площадкой для проведения уже шестой нашей тематической смены «Мир открытий». Сотни детей ежегодно знакомятся здесь с удивительным миром Русского географического общества, миром путешествий и уникальных исследований. А в этом году благодаря онлайн-мероприятиям к ним смогли присоединиться тысячи школьников со всех уголков России», - сообщил руководитель проекта профильных смен РГО в детских центрах России Иван Чайка.

Международный детский центр «Артек», находящийся в ведении Министерства просвещения Российской Федерации, расположен в Крыму и имеет статус международной инновационной площадки общего и дополнительного образования, а также оздоровления и отдыха. Он является полноправным членом Международной ассоциации детских лагерей. С 2014 по 2019 год детский центр принял более 180 тысяч детей, включая более 6300 иностранных ребят из 87 стран мира. В 2020 году «Артек» совместно с 87 партнерскими организациями реализует более 100 тематических образовательных программ технической, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленности.

В июне 2020 года «Артек» отметил свое 95-летие. В приуроченном к этому событию онлайн-проекте «С юбилеем, Артек!» с 3 по 17 июня приняли участие более 23 тысяч детей и взрослых из всех регионов России и 55 стран.