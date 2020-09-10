В новом учебном году в Северной Осетии заработают 42 «Точки роста»

Анастасия Иванова

В рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» с сентября 2020 года в 42 сельских школах Республики Северная Осетия – Алания начнут работать центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

В целом, к концу 2021 года центры цифрового и гуманитарного профилей появятся более чем в 130 образовательных организациях региона, уточняет ГТРК «Алания».

Обучать школьников будут педагоги, которые прошли курсы повышения квалификации в «Кванториум-15».

Более 50 учителей из сельских школ обучились по шести высокотехнологичным направлениям. Уже в сентябре они приступят к работе в 42 центрах цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

Специально для учителей была разработана программа обучения. Главная задача на мастер-классах — объяснить и показать принципы работы с современным оборудованием.

Обучающие программы центров образования направлены на формирование современных компетенций и навыков у школьников, в том числе по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».

«Точки роста» будут оснащены цифровым оборудованием, 3D-принтерами, шлемами виртуальной реальности, квадрокоптерами, оборудованием для изучения основ безопасности жизнедеятельности и оказания первой помощи.