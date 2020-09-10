В Омске открыли детский сад на 200 мест

Анастасия Иванова

В «Центре развития ребенка – детском саду № 65» начал свою работу третий корпус, сообщает Министерство образования Омской области.

Это четвертое в этом году учреждение для дошкольников, открытое в рамках реализации национального проекта «Демография».

На открытии присутствовали губернатор Александр Бурков и Мэр Омска Оксана Фадина.

«Я всех поздравляю с этим событием - открытием уже четвёртого садика в этом году. Следующий год будет богаче. Мы начинаем уже строить десять детских садов. Все это стало возможным благодаря нацпроекту «Демография», который был инициирован нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным», - сказал на церемонии открытия Александр Бурков.

Мэр Оксана Фадина отметила, что у малышей Левобережья «появился дом» и пожелала детям и взрослым «ярких, радостных, громких, шумных мероприятий, которые будут приносить радость всем».

В открытом корпусе дети смогут заниматься баскетболом, создавать музыкальные группы и даже играть в гольф. Музыкальный зал оборудован музыкальными инструментами: синтезаторами, софитами и аппаратурой для усиления звука.

Отличительной особенностью нового детского сада является доступная среда для детей с особыми возможностями здоровья. Для этих ребят оборудован просторный этаж, приобретен специальный дидактический материал. В штате детского сада также присутствует педагог-дефектолог.

В рамках реализации нацпроекта «Демография» в следующем году на территории Омской области планируется ввод в эксплуатацию десяти зданий детских садов.