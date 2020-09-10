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В России выявили 5363 новых случая коронавируса

В России выявили 5363 новых случая коронавируса

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


За минувшие сутки в России выявили 5 363 случая заражения коронавирусом, это максимум с 3 августа. Такие данные оперативного штаба приводит ТАСС.

Таким образом, в России общее число заразившихся с начала пандемии достигло 1 046 370. Наибольшее число новых случаев зафиксировали в Москве — 695, а также в Петербурге — 215, Московской области — 169.

Кроме того, за сутки по стране скончались 128 пациентов с COVID-19, за всё время — 18 263.

За сутки были выписаны по выздоровлению 5915 пациентов, число вылечившихся за всё время достигло 862 373.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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