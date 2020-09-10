В Самарской области в 2021 году откроют 73 центра «Точка роста»

Анастасия Иванова

В Самарской области в 2021 году откроют 73 центра цифрового и гуманитарного образования «Точка роста», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Правительства Самарской области.

«В Самарской области за два года открыты 87 центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Планируется, что в следующем учебном году будут открыты еще 73 центра», - сообщили в пресс-службе.

«Точки роста» – это специализированные центры цифрового и гуманитарного образования, которые в рамках национального проекта «Образование» создаются на базе общеобразовательных, в том числе сельских, школ по всей стране. Цель их создания – дать возможность детям из регионов научиться работать с современными технологиями.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.