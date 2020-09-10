В волгоградские учреждения поступает новое оборудование для работы с особенными детьми

Влада Некрасова

Современное оборудование для работы с особенными детьми поступило в Волгоградский областной центр психолого-медико-социального сопровождения — его будут использовать для проведения ранней диагностики, а также для подготовки воспитанников к обучению в школе, сообщает Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области.



Поставка оборудования выполнена по госпрограмме «Развитие образования в Волгоградской области» в рамках межведомственной работы по созданию системы комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов.

В регионе на данный момент насчитывается 11 специализированных ресурсных центров комплексного сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья.

Раннюю помощь малышам в возрасте до трех лет оказывают специалисты 16 служб, созданных в Камышине, Жирновске, Чернышковском, Иловлинском и Руднянском районах. Также психолого-педагогические и консультационные услуги оказываются на базе муниципальных школ и детских садов — в более чем 1,1 тысячи пунктов. Специалисты проводят как выездные встречи, так и работают дистанционно.

В регионе также создана на базе волгоградской школы-интерната «Созвездие» по нацпроекту «Образование» единая региональная служба «Гармония», объединяющая 27 консультационных пунктов в госучреждениях. Работа специалистов службы направлена на повышение компетентности родителей в вопросах образования и воспитания детей.

На данный момент в регионе сформирована сеть из 24 специализированных образовательных учреждений, в которых обучаются более трех тысяч детей — для каждого ребенка специалистами составляется индивидуальный образовательный маршрут.

В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование» до 2024 года в 13 коррекционных образовательных учреждениях обновят материально-техническую базу.