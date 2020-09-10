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В "Зарядье" к юбилею MMоMA выставили Малевича, Экстер и Стенберга

В "Зарядье" к юбилею MMоMA выставили Малевича, Экстер и Стенберга
В Подземном музее парка "Зарядье" открылась экспозиция "Авангард. Три персоны", работы для которой в честь своего 20-летия одолжил Московский музей современного искусства.

Экспоната три, и главный — "Автопортрет" Казимира Малевича, написанный в 1930-е годы. Компанию ему составила картина "Женщина с рыбой", принадлежащая кисти "амазонки" русского авангарда Александре Экстер. В героине, изображенной за работой, прочитывается собирательный образ женщины, добившейся равных прав и свобод. Таким же революционным выглядит и третье произведение, "Рабочий" представителя отечественной школы конструктивизма Владимира Стенберга, где художник восхищается темой производства и технического прогресса.

Данная выставка — часть цикла #три_, который проходит в Подземном музее парка и состоит из коротких, сменяющих друг друга экспозиций. В нем уже принимали участие работы Александра Виноградова и Владимира Дубосарского, Аристарха Лентулова, Зураба Церетели и других.


Экспозиция "Авангард. Три персоны" будет открыта в Подземном музее с 10 сентября по 11 октября. Вход бесплатный.

# В мире / Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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