Вдохновилась от Егора Крида? Дина Саева выпускает трек
На просторах интернета Дину Саеву называют лицом российского TikTok. Эта молодая красотка одна из первых начала снимать в этой социальной сети. Уже сегодня девушка имеет рекордное число подписчиков в России. Как рассказала Дина в одном из интервью, в будущем она планирует открыть собственный продюсерский центр для раскрутки новых молодых звезд.
А на днях девушка сообщила, что решила попробовать себя в чем-то новом. Дина Саева планирует выпустить песни! Об этом она заявила у себя в Instagram. Правда, поклонникам нужно будет немного подождать. Два новых трека увидят свет в конце осени.
«У меня скоро будет песня. Скоро — это через 2 месяца»,— заявила Дина.
Многие пользователи сети отметили, что Дина долгое время общалась с популярным певцом Егором Кридом. Они записывали совместные видеоролики в Tik Tok и много общались. Девушка даже успела сняться в клипе у Крида. Поклонники тогда были уверены, что у ребят роман. И, возможно, именно он вдохновил юную красавицу на музыкальное творчество.
А ты что думаешь?Подпишись на нас в Яндекс Новости