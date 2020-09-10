Вдохновилась от Егора Крида? Дина Саева выпускает трек

Влада Некрасова

На просторах интернета Дину Саеву называют лицом российского TikTok. Эта молодая красотка одна из первых начала снимать в этой социальной сети. Уже сегодня девушка имеет рекордное число подписчиков в России. Как рассказала Дина в одном из интервью, в будущем она планирует открыть собственный продюсерский центр для раскрутки новых молодых звезд.

А на днях девушка сообщила, что решила попробовать себя в чем-то новом. Дина Саева планирует выпустить песни! Об этом она заявила у себя в Instagram. Правда, поклонникам нужно будет немного подождать. Два новых трека увидят свет в конце осени.

«У меня скоро будет песня. Скоро — это через 2 месяца»,

— заявила Дина.

Многие пользователи сети отметили, что Дина долгое время общалась с популярным певцом Егором Кридом. Они записывали совместные видеоролики в Tik Tok и много общались. Девушка даже успела сняться в клипе у Крида. Поклонники тогда были уверены, что у ребят роман. И, возможно, именно он вдохновил юную красавицу на музыкальное творчество.

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