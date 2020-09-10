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Вдохновилась от Егора Крида? Дина Саева выпускает трек

Вдохновилась от Егора Крида? Дина Саева выпускает трек

На просторах интернета Дину Саеву называют лицом российского TikTok. Эта молодая красотка одна из первых начала снимать в этой социальной сети. Уже сегодня девушка имеет рекордное число подписчиков в России. Как рассказала Дина в одном из интервью, в будущем она планирует открыть собственный продюсерский центр для раскрутки новых молодых звезд.


А на днях девушка сообщила, что решила попробовать себя в чем-то новом. Дина Саева планирует выпустить песни!  Об этом она заявила у себя в Instagram. Правда, поклонникам нужно будет немного подождать. Два новых трека увидят свет в конце осени.


 «У меня скоро будет песня. Скоро — это через 2 месяца»,

— заявила Дина.

Многие пользователи сети отметили, что Дина долгое время общалась с популярным певцом Егором Кридом. Они записывали совместные видеоролики в Tik Tok и много общались. Девушка даже успела сняться в клипе у Крида. Поклонники тогда были уверены, что у ребят роман. И, возможно, именно он вдохновил юную красавицу на музыкальное творчество.

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По материалам: popcake.tv

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