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Верховный суд: ехать через «зебру» можно только когда пешеход уйдет с нее

Верховный суд: ехать через «зебру» можно только когда пешеход уйдет с нее

Верховный суд России отклонил исковое заявление Владимира Сергиенко, который просил разрешить движение автомобиля через пешеходный переход в случае, если на пути уже нет пешехода, но он окончательно не ушел с «зебры». Об этом сообщает ТАСС.

Заявитель оспаривал пункты 1.2 и 13.1 ПДД, в соответствии с которыми водитель обязан прекратить движение, если на переход вышел пешеход, и не возобновлять его до выхода пешехода за пределы проезжей части.

«Исковое заявление, оспаривавшее [соответствующие] нормы правил дорожного движения, судом отклонено», — сказали в суде.

В своих возражениях, представленных суду, правительство РФ заявило, что оспариваемые нормы правил имеют целью повышение безопасности пешеходов.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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