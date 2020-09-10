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Влад Соколовский обиделся на Риту Дакоту и удалил ее из Instagram

Влад Соколовский обиделся на Риту Дакоту и удалил ее из Instagram

Рита Дакота решила расставить все точки над i и написала откровенный пост в Instagram, в котором рассказала об изменах своего бывшего мужа Влада Соколовского. Публикация мгновенно вызвала огромный ажиотаж среди подписчиков девушки, а рассказанные ей истории разлетелись по всему российскому интернету.


«когда Мие было 9 мес, я узнала, что муж мне изменял с множеством девушек с самого старта отношений, и все, кроме меня, были в курсе и угорали за спиной над нашей ‘идеальной семьей'»,


– рассказала Дакота.
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Испанский стыд. Или как там его? ⠀ Вот уже 2 года, как я развелась с отцом своего ребёнка (для тех, кто тут недавно: когда Мие было 9 мес, я узнала, что муж мне изменял с множеством девушек с самого старта отношений, и все, кроме меня, были в курсе и угорали за спиной над нашей «идеальной семьей». Это если кратко). Я давно пережила это, прожила, пороработала и счастливо живу дальше. Теперь у меня есть чудесная дочь, бесценный опыт, несколько реально крутых песен и новые кардинально другие отношения, которые я строю от противного. ⠀ С тех пор прошло много времени, наши отношения с Владом претерпевали все возможные стадии, от вражды до тёплых приятельских отношений двух отдельных друг от друга любящих родителей Мии. ⠀ А примерно полгода назад я, наконец, пришла в ту самую точку, где вижу всю картину целиком и она реально совершенна. Когда не «за что», а «для чего» и это уже не развидеть. И там одна только благодарность, и Владу, и всем «соучастникам» моей семейной драмы, и Богу. Я, как в книжке Типпинга, вижу Влада, как своего «ангела исцеления» и бесконечно благодарю его душу за эту роль в моей реальности. ⠀ Понимаю, как тупо эзотерически это может звучать, но уверена - те, кто приходил в глубокую духовную практику, в психологию, в точку роста и исцеления через сильно травмирующий опыт, сейчас кивнули. ⠀ Однако, есть одна вещь, разобраться с которой я никак не могу. Стыд. Мне до сих пор случается люто стыдно за некоторые вещи и как бы я ни лечила свою созависимость - этот стыд за чужие поступки время от времени как нагрянет волной багровеющих щёк, хоть стой хоть падай. ⠀ Недавно на ДР общей подруги ко мне подошла одна девчонка. Красивая, известная в инстаграме, хорошенькая невозможно. Обняла и говорит нежным голосочком застенчиво: «прости, я тут шампусика выпила, вот смелости набралась подойти сказать, как я сильно восхищаюсь тобой и твоим творчеством. Так сильно люблю тебя, что даже не поехала в сауну к Владу, когда он написывал, я не такая, я не сплю с чужими мужьями, у которых беременная жена». ⠀ Поблагодарила ее, обняла в ответ, шутку какую-то пошутила с нервным смешком, а сама стою и чувствую, как щеки красным заливаются. Стыдно тааак🤦🏼‍♀️ (продолжение👉)

A post shared by РИТА DАКОТА - 💿СТАИ КИТОВ 🎧 (@ritadakota) on

Девушка старалась оставаться мудрой и не поливать грязью бывшего мужа, но Влад все равно очень остро отреагировал на ее пост. Парень отписался от Риты в Instagram, перед этим оставив под публикацией гневный комментарий:

«Уважением тут и не пахнет. Для меня твоя книга закрыта, твоя же только пишется. Общайся как тебе угодно и пиши, что захочешь. Желаю любви!»

Подписчики тут же спросили у Риты, как она отнеслась к такому поступку бывшего мужа. Дакота ответила, что у нее не было цели оскорбить или обидеть Соколовского.

«Я не видела в этом посте ничего обидного, когда писала его, правда. Жаль, что он задел чьи-то чувства, но такой цели у меня не было, поэтому моя совесть чиста»,

– поставила Дакота жирную точку.
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По материалам: popcake.tv

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