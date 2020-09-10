Влад Соколовский обиделся на Риту Дакоту и удалил ее из Instagram

Лидия Мартынова

Рита Дакота решила расставить все точки над i и написала откровенный пост в Instagram, в котором рассказала об изменах своего бывшего мужа Влада Соколовского. Публикация мгновенно вызвала огромный ажиотаж среди подписчиков девушки, а рассказанные ей истории разлетелись по всему российскому интернету.

«когда Мие было 9 мес, я узнала, что муж мне изменял с множеством девушек с самого старта отношений, и все, кроме меня, были в курсе и угорали за спиной над нашей ‘идеальной семьей'»,

– рассказала Дакота.

Девушка старалась оставаться мудрой и не поливать грязью бывшего мужа, но Влад все равно очень остро отреагировал на ее пост. Парень отписался от Риты в Instagram, перед этим оставив под публикацией гневный комментарий:

«Уважением тут и не пахнет. Для меня твоя книга закрыта, твоя же только пишется. Общайся как тебе угодно и пиши, что захочешь. Желаю любви!»

Подписчики тут же спросили у Риты, как она отнеслась к такому поступку бывшего мужа. Дакота ответила, что у нее не было цели оскорбить или обидеть Соколовского.

«Я не видела в этом посте ничего обидного, когда писала его, правда. Жаль, что он задел чьи-то чувства, но такой цели у меня не было, поэтому моя совесть чиста»,

– поставила Дакота жирную точку.Подпишись на нас в Яндекс Новости