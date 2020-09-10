Влад Соколовский с возлюбленной Ангелиной Сурковой и другие на кинопремьере в Москве

Вадим Карасев

Вчера в столичном кинотеатре отеля Ararat Park Hyatt состоялась российская премьера британской комедии "История Дэвида Копперфилда", снятая шотландским режиссером Армандо Ианнуччи, который известен зрителям по работе над сериалами "Гуща событий" и "Вице-президент". В числе звездных гостей премьеры был и певец Влад Соколовский, накануне серьезно поскандаливший в сети со своей экс-супругой Ритой Дакотой. С собой на киносеанс он пригласил новую возлюбленную, начинающую певицу и модель Ангелину Суркову, с которой с удовольствием позировал репортерам.





Влад Соколовский и Ангелина Суркова









В числе первых новую ленту Ианнуччи также оценили Ирина Апексимова с дочерью Дарьей, Эвелина Бледанс, Мария Голубкина, Мария Цигаль, Ирина Чайковская, Дмитрий Борисов и другие знаменитости.





Мария Голубкина





Маша Цигаль





Эвелина Бледанс





Ирина Апексимова с дочерью Дарьей

В этот вечер всем звездным гостям премьеры было предложено окунуться в историю. Дело в том, что новая картина Армандо Ианнуччи основана в большой степени на автобиографическом романе Чарльза Диккенса "Жизнь Дэвида Копперфилда, рассказанная им самим", главным героем которого является известный писатель Дэвид Копперфилд. Картина шотландского режиссера рассказывает о пути Копперфилда к успеху, который всего добивался сам и был готов на многое ради любви.





Григорий Калинин





Рита Митрофанова





Денис Шведов





Дмитрий Борисов





Даниил Белых

Главную роль в новой ленте Ианнуччи сыграл номинант на премию "Оскар" Дев Патель, а его партнерами по съемочной площадке стали Хью Лори, Тильда Суинтон, Бен Уишоу, Питер Капальди, Гвендолин Кристи и другие прославленные актеры.

На больших экранах российские зрители смогут оценить картину уже в следующий четверг, 17 сентября. А пока в сети можно найти трейлер предстоящей картины.



