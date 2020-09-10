Внутренний туризм этим летом: испытание ценой и качеством

Лидия Мартынова

Оживленная дискуссия по поводу внутреннего туризма в России в условиях полуоткрытых границ и проблем, которые обострила пандемия, развернулась в ходе мероприятия TravelTalk на туристической выставке «ОТДЫХ-2020».

«Лето-2020 стало испытанием для внутреннего туризма. Но это вовсе не здорово. Российские курорты в очередной раз получили в свой адрес кучу негатива. Причины: перезагруженность инфраструктуры, нехватка кадров в отелях по причине неопределенности перезапуска сезона на этапе подбора персонала, высокие цены на размещение, невысокий во многих случаях уровень сервиса. К сожалению, многие туристы, которые в этом году впервые приехали на черноморские курорты, не станут возвратными», – считает Илья Уманский, генеральный директор Национального туроператора АЛЕАН.

Таковы, например, туристы, которые в этом летнем сезоне не смогли поехать на зарубежные курорты. Они искали на курортах Черного моря схожий уровень сервиса и приемлемый ценник.

С этой аудиторией возникла та же проблема, которая была и в 2016 году, когда туристы впервые были лишены возможности отдыхать в Турции и в Египте, говорит г-н Уманский.

По оценкам туроператоров, доля качественного номерного фонда на российских пляжных курортах – 10%. Ясно, что спрос на этот сегмент значительно превышает предложение, поэтому условия здесь диктуют отельеры. Отсутствие конкуренции позволяет отельерам повышать цены.

Ценник на качественные отели продолжит идти вверх до тех пор, пока государство не создаст максимально привлекательные условия для инвестиций в современную отельную инфраструктуру, считает эксперт.

ПОЧЕМУ ОТЕЛЬЕРЫ КУРОРТОВ ЧЕРНОГО МОРЯ НЕ МОГУТ СНИЖАТЬ ЦЕНЫ

«Сейчас у отельеров высокоуровневых средств размещения на самом деле нет возможности понижать прайсы. Причина проста – ежегодное увеличение имущественных налогов, совокупные суммы которых уже превышают все разумные нормы. Это один из немногих способов получить доходы от туризма в бюджет города», – говорит генеральный директор АЛЕАН.

Именно поэтому единственное, что развивается – это старые объекты, на них налогооблагаемая база низкая. Их реновируют, приводят в конкурентоспособный вид. Новые же отельные и инфраструктурные объекты никто не строит.

«Если вы посмотрите, сколько за последние 10 лет построено новых объектов в Сочи и уберете за скобки Олимпиаду, увидите – ничтожно мало», – говорит г-н Уманский.

При этом «серый» частный сектор, на долю которого приходится, по разным оценкам, от 60% до 90% всей аудитории российских пляжных курортов, не чувствовал избытка туристов. Соответственно, его не затронул тренд повышения цен.

«В массе своей туристы бюджетно отдыхают на юге России. Так дешево как в России, нельзя отдыхать за рубежом. Поэтому курорты Юга страны и получают миллионы туристов ежегодно», – напомнил Илья Уманский.

НЕ ПЛЯЖЕМ ЕДИНЫМ ИЛИ ТУРИСТ КАК ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТОР

Яна Муромова, заместитель генерального директора туроператора ANEX Tour, в свою очередь, назвала новыми точками роста для компании на российском рынке Калининград и Тюмень.

«Калининград выбился в лидеры продаж по России и превысил все возможные планируемые нами показатели. Это позволило нам планировать уже зиму и следующий сезон», – рассказала Яна Муромова.

Большие надежды ANEX Tour возлагает и на Тюменскую область. Яна Муромова назвала регион флагманом межсезонного зимнего туризма.«Думаю, в этом году Тюменский регион «выстрелит» по продажам. Возможно, выйдет на уровень Калининграда по объемам», – полагает эксперт.

Александр Сирченко, заместитель генерального директора туроператора TUI Россия, убежден: необходимо формировать новые предпочтения россиян в отдыхе, предлагая такие виды туризма, как экологический, этнографический, лечебно-оздоровительный.

«Пока нам не хватает качественной инфраструктуры для разнообразных видов туризма в регионах. С одной стороны, государство в рамках нацпроекта «Туризм» будет финансировать определенные объекты. С другой, наш главный инвестор – сам турист. Нужно приложить максимум усилий для того, чтобы туристы, которые раньше отдыхали только на зарубежных курортах, посещали и российские регионы. Для внутреннего туризма сейчас уникальный шанс сделать серьезный рывок в развитии. И связано это не только с закрытием границ, но и с тем вниманием, которые госорганы уделяют развитию туризма», – говорит Александр Сирченко.

Артур Мурадян, генеральный директор туроператора Space Travel, считает эффективным и работающим инструментом развития сервиса на российских курортов стимулирование иностранного турпотока.

«Въездной турпоток – это серьезный приток финансов. И он более весомый, чем тот, что может дать перераспределение российских туристов с зарубежных курортов на отечественные. Полученные от въездного потока финансы можно будет вкладывать в развитие инфраструктуры», – заключил гендиректор Space Travel.