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ВПР-2020 будут проводиться по материалам предыдущего года обучения - Евгения Елисеева

ВПР-2020 будут проводиться по материалам предыдущего года обучения - Евгения Елисеева

В 2020 году Всероссийские проверочные работы будут проводиться по материалам предыдущего года обучения, сообщила начальник управления оценки качества образования и контроля (надзора) за деятельностью органов государственной власти субъектов Российской Федерации Рособрнадзора Евгения Елисеева. 

Об этом она проинформировала в ходе нового выпуска еженедельной онлайн-программы «Образовательная среда» на федеральном портале «Российское образование», в эфире которого эксперты обсудили проведение Всероссийских проверочных работ в школах страны.

«ВПР – это обычные контрольные работы, просто они проводятся по измерительным материалам, разработанным на федеральном уровне», - сказала Евгения Елисеева. 

По ее словам, единственное отличие ВПР-2020 от предыдущих заключается в том, что они проводятся не как обычно весной во второй половине учебного года, а перенесены на сентябрь-октябрь. Это сделано для того, чтобы в сложившейся непростой эпидемиологической ситуации посмотреть, на каком уровне находится освоение образовательных программ во всех общеобразовательных организациях России.  

Представитель Рособрнадзора напомнила, что ВПР в этом году будут направлены на то, чтобы по результатам выявленных дефицитов скорректировать образовательные программы – как самих учебных заведений, так и сами педагоги смогут скорректировать свои рабочие программы. 

«Все прекрасно понимают: какое бы образование ни давалось, в дистанционном формате оно не может компенсировать очное обучение», - подчеркнула Евгения Елисеева. 

По словам начальника управления, по итогам ВПР «никаких карательных мер приниматься не будет». 

«Не будут учитываться результаты и при промежуточной аттестации учащихся, и для рейтингования школ, муниципалитетов, и в оценке эффективности деятельности муниципальных органов управления образования, субъектов Российской Федерации. Мы проводим ВПР, чтобы правильно выстроить образовательную программу на ближайший учебный год, чтобы правильно скорректировать недочеты и провести качественный анализ с помощью специально разработанного инструментария», - отметила Евгения Елисеева. 

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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