ВПР должны писать все обучающиеся параллели на одном уроке - Евгения Елисеева

Лидия Мартынова

Всероссийские проверочные работы должны писать все обучающиеся параллели на одном уроке, сообщила начальник управления оценки качества образования и контроля (надзора) за деятельностью органов государственной власти субъектов Российской Федерации Рособрнадзора Евгения Елисеева.

Об этом она заявила в ходе нового выпуска еженедельной онлайн-программы «Образовательная среда» на федеральном портале «Российское образование», в эфире которого эксперты обсудили проведение Всероссийских проверочных работ в школах страны.

«Рекомендуемое время проведения ВПР – это вторые-четвертые уроки. Расписание проведения работ жестко не регламентировано, каждая образовательная организация сама решает, в какие дни по каким предметам будет проводиться работа», - сказала Евгения Елисеева.