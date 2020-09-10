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ВПР должны писать все обучающиеся параллели на одном уроке - Евгения Елисеева

ВПР должны писать все обучающиеся параллели на одном уроке - Евгения Елисеева

Всероссийские проверочные работы должны писать все обучающиеся параллели на одном уроке, сообщила начальник управления оценки качества образования и контроля (надзора) за деятельностью органов государственной власти субъектов Российской Федерации Рособрнадзора Евгения Елисеева. 

Об этом она заявила в ходе нового выпуска еженедельной онлайн-программы «Образовательная среда» на федеральном портале «Российское образование», в эфире которого эксперты обсудили проведение Всероссийских проверочных работ в школах страны.

«Рекомендуемое время проведения ВПР – это вторые-четвертые уроки. Расписание проведения работ жестко не регламентировано, каждая образовательная организация сама решает, в какие дни по каким предметам будет проводиться работа», - сказала Евгения Елисеева.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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