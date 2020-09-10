Вслед за Каиром – чартеры на курорты Египта?

Влада Некрасова

В Египте считают, что возобновление регулярных рейсов Каир-Москва дает надежду на возвращение массового российского туризма. В чем выиграют российские авиакомпании и туристы при начале полетов на египетские курорты Красного моря в сентябре-октябре, и какова вероятность такого сценария?

Решение российских властей возобновить регулярное авиасообщение с Египтом удивило туристический рынок. Каир, как туристическое направление, практически не востребован у российских туристов, стремящихся на курорты Красного моря.

Так, по данным Пограничной Службы ФСБ РФ, которая учитывает прямые рейсы в Египет (в данном случае это рейсы только в Каир), по этому направлению в 2019 году выехали 30 796 граждан РФ.

По информации египетской стороны, в Египте в прошлом году с учетом стыковочных рейсов через третьи страны (прежде всего, Турцию и Белоруссию) побывали около 200 тыс. наших соотечественников. Напомним, на пике российского чартерного туризма в 2014 году в Египте отдохнули 2,6 млн россиян.

Тем не менее, возобновление регулярных рейсов Москва-Каир в Египте сочли добрым и важным знаком. Наблюдатели обращают внимание на несколько моментов.

Во-первых, Египет вдруг вошел в число «избранных»: это всего лишь 7-е зарубежное направление, куда снова разрешены рейсы из России.

Во-вторых, рестарт авиасообщения с РФ впервые проходит без предварительных проверок российской стороны. По крайней мере, в СМИ информации об инспекции аэропорта Каира российскими специалистами по авиабезопасности не было.

В-третьих, в условиях ограниченности выбора перелетов в другие страны, Каир может стать для россиян одним из интересных стыковочных вариантов. Так, EgyptAir, которая возобновит рейсы в Москву в середине сентября, заявила также о планах на полеты еще по двум десяткам иностранных направлений. Среди них – Париж, Лондон, Милан, Найроби, Шарджа, Бейрут, Манама, Дубай, Абу-Даби.

В-четвертых, на египетском направлении пока разрешено три рейса в неделю, в то время как на Мальдивы или в ОАЭ возможно только два еженедельных рейса. Как считает экс-руководитель Управления по развитию туризма Египта Хишам Эль Демери, объем рейсов, заявленных в Каир, означает, что Россия доверяет способам египетского государства справиться с кризисом.

«В настоящее время мы находимся на этапе, когда мы рады, что любая страна возобновит свои полеты, будь то в Каир или на Красное море, поскольку это отражает доверие этой страны к египетскому туристическому продукту», – подчеркнул он в интервью египетским СМИ.

«РЕГУЛЯРКА» В КАИР ТУРПОТОКА НЕ СФОРМИРУЕТ

Российские и египетские эксперты сходятся во мнении, что регулярные рейсы в Каир, как и в прошлые годы, не сформируют заметного турпотока в Египет.

Так, Эльхами Эль Заят, бывший председатель Египетской федерации туризма (ETF), отмечает, что маршрут Каир-Москва будет востребован прежде всего у бизнес-путешественников, специалистов, студентов и членов российско-египетских семей.

О том, что путешествие на курорты Красного моря через Каир не вызовет большого энтузиазма у массовых туристов, говорят и представители российской стороны. Основной фактор – высокая стоимость перелета. Так, стоимость билетов на маршруте Москва-Каир-Москва на рейсах «Аэрофлота» в сентябре с включенным багажом стартует от 31,5 тыс. р.

По данным билетных онлайн-агрегаторов, сейчас перелет в Хургаду с многочасовой пересадкой в Стамбуле на рейсах Pegasus Airlines обойдется от 33 тыс. р. (невозвратный тариф) на человека. Билеты со стыковкой в Каире обойдутся в 1,5 раза дороже.

«Поскольку российские туристы предпочитают пляжный туризм, они не захотят платить 220 долларов, чтобы добраться из Каира в Хургаду или Шарм-эль-Шейх, если при перелете на чартере вся поездка может обойтись в 200 долларов», – говорит в этой связи г-н Эль Заят.

ПОЧЕМУ ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЙСОВ НА КУРОРТЫ ЕГИПТА ВЫГОДНО РЫНКУ

По информации источников «Вестника АТОР», в этом зимнем сезоне возвращение прямых рейсов на курорты Египта возможно.

В первую очередь, в этом заинтересованы сами авиаперевозчики. В условиях закрытых границ им крайне необходимы круглогодичные направления с большим трафиком. Среди таких лоббистов, как утверждают источники, наиболее важен голос «Аэрофлота», у которого осенью 2015 года были рейсы в Хургаду и Шарм-Эль-Шейх.

Не вызывает сомнений, что Египет может стать «спасителем» зимнего сезона для российских туроператоров, и в этом случае чартеров на курорты Красного моря окажется не меньше, чем сегодня летает на турецкие курорты. Напомним, всего за месяц с момента возобновления с курортами Турции (с 1 августа) только в Анталье (одном из четырех разрешенных аэропортов прилета в Турцию) уже побывали 336 тыс. россиян.

К тому же возобновление рейсов на курорты Египта выгодно и авиакомпаниям, и туристам по нескольким причинам. Для перевозчиков до 31 октября в аэропортах Красного моря действуют 50%-ные скидки по операциям «взлет-посадка», 20%-ные скидки на наземное обслуживание, льготные цены на авиатопливо, а также упрощенные процедуры при выдаче слотов.

Иностранные туристы, прилетающие в туристические провинции Красного моря прямыми рейсами, до конца октября освобождены от визовых сборов. Все, что нужно предъявить на погранконтроле с 1 сентября, это паспорт и отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

Выиграют туристы и на экскурсиях: посетить объекты Верхнего Египта (храмы Луксора и Асуана) до конца октября можно за половину их обычной стоимости.