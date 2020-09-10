Завод "Айсберри" под Ярославлем начнет выпускать мороженое

Лидия Мартынова

Строящийся завод "Айсберри" в городе Тутаев Ярославской области начнет выпуск мороженого в 2021 году, в производство инвестируют более 2,5 миллиарда рублей, сообщил губернатор региона Дмитрий Миронов.

Глава региона сообщил в своих аккаунтах в соцсетях, что в четверг посетил строящийся в Тутаеве завод компании по производству мороженого "Айсберри".





"В прошлом году мы заключили договор о сотрудничестве с предприятием. Запуск производства планируется уже на вторую половину 2021 года. Реализация проекта на первом этапе позволит нам создать 500 новых рабочих мест, а в дальнейшем количество занятых на производстве людей возрастет до 1 тысячи. Ярославское мороженое будет экспортироваться и радовать людей по всему миру", - заявил глава региона.

Он подчеркнул - крупное предприятие станет для местных производителей молока гарантированным каналом сбыта своей продукции, работники завода будут получать достойную зарплату, а региональный бюджет - налоговые отчисления. По словам губернатора, правительство региона будет оказывать поддержку компании в реализации всех планов.

"Компания намерена реализовать проект в течение двух лет. На первом этапе она планирует вложить в предприятие 1,3 миллиарда рублей… В финале объем инвестиций будет увеличен и составит более 2,5 миллиарда рублей", - подчеркнул Дмитрий Миронов.

Губернатор рассказал, что компания также намерена создать в Тутаеве интерактивный музей мороженого. Он будет расположен на территории завода и посвящен истории, технологиям и перспективам производства мороженого, угоститься лакомством можно будет прямо с линии.

Правительство региона информирует, что партнером ГК "Айсберри" в реализации инвестпроекта выступает АО "Росагролизинг". В рамках соглашения с правительством области компания решает задачи технической и технологической модернизации отечественного агропромышленного комплекса, передавая в лизинг средства производства организациям АПК, в том числе в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК" нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", отмечают власти.

"Сотрудничество с правительством Ярославской области - пример эффективного партнерства… Продукция, которая здесь будет производиться, имеет огромный экспортный потенциал. В результате реализации проекта объем экспорта по данному направлению к 2024 году может увеличиться на 10%", - цитирует пресс-служба областного правительства гендиректора АО "Росагролизинг" Павла Косова.