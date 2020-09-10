Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Жизель Бундхен о своей борьбе с тревогой и паническими атаками: "Я узнала, что нет ничего постоянного"

Жизель Бундхен о своей борьбе с тревогой и паническими атаками: "Я узнала, что нет ничего постоянного"

Жизель Бундхен о своей борьбе с тревогой и паническими атаками: "Я узнала, что нет ничего постоянного"

Вчера 40-летняя Жизель Бундхен опубликовала в инстаграме фотографию без макияжа и рассказала о своей борьбе с тревогой и паническими атаками.

На собственном опыте я убедилась, что нет ничего постоянного. Иногда ненавязчивое напоминание о том, что плохие эмоции в конечном итоге уйдут, может работать как маяк надежды,

— подписала она снимок, на котором позирует со своей собакой по кличке Луа.


Бывшая модель Victoria's Secret объяснила, что помогло ей справиться с переживаниями.

Беспокойство может быть всепоглощающим. А иногда нам нужна поддержка, чтобы вырваться из порочного круга беспокойства. Я обратилась за помощью. В такие моменты могут помочь семья, друзья и специалисты. А также дыхательные практики и медитация. Самое главное — сдвинуться с мертвой точки и искать альтернативы. Жизнь — наш величайший дар, и каждый день стоит того, чтобы жить,

— добавила Бундхен.


Это не первый раз, когда супермодель публично заявляет о своей борьбе с повышенной тревожностью. Ранее в этом году она в интервью Vogue Australia рассказала об отказе от ряда вредных привычек, которые помогали ей сдержать приступы паники.


Бундхен объяснила, что проблемы с психическим здоровьем у нее начались, когда ей было чуть больше 20 лет. Тогда же она начала практиковать медитацию. Каждый день она встает в 5:30 утра и занимается дыхательными практиками. Они помогают ей бороться со стрессом. По ее словам, даже пары минут практики хватает, чтобы почувствовать умиротворение, снизить тревожность и очистить разум. Также звезда перестала есть сладкое и бросила курить.Когда я перестала пить кофе (мокко фраппучино на завтрак) и выкуривать четыре сигареты после пробуждения, я начала бегать, — сказала она.


Жизель Бундхен с мужем и детьми

Она также призналась, что первое время не могла даже спокойно дойти до лифта: чувствовала, будто "вот-вот задохнется".

Начать питаться иначе и вести другой образ жизни было огромным шоком для моего организма. В первые недели меня мучили ужасные головные боли,

— вспоминает она.




# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Жизель Бундхен о своей борьбе с тревогой и паническими атаками: "Я узнала, что нет ничего постоянного"
Жизель Бундхен о своей борьбе с тревогой и паническими атаками: "Я
В Якутии запустили самую крупную в России угольную шахту
В Якутии запустили самую крупную в России угольную шахту
Немецкие СМИ: Навальный в сознании — все помнит и говорит
Немецкие СМИ: Навальный в сознании — все помнит и говорит
Учения «Зольфагар 99»: Иран пообещал своим врагам «обширное поле битвы»
Учения «Зольфагар 99»: Иран пообещал своим врагам «обширное поле
Для школьников Москвы пройдет конкурс спортивных комментаторов
Для школьников Москвы пройдет конкурс спортивных комментаторов
В новом учебном году в Северной Осетии заработают 42 «Точки роста»
В новом учебном году в Северной Осетии заработают 42 «Точки роста»
Иностранный язык исключен из числа обязательных предметов, по которым проводится ГИА
Иностранный язык исключен из числа обязательных предметов, по которым
"Российских хакеров" заподозрили в атаке на фирму, связанную с Байденом
"Российских хакеров" заподозрили в атаке на фирму, связанную с
Конец "украинского чуда": как так вышло
Конец "украинского чуда": как так вышло
Черная нить на запястье: что значит и как правильно ее носить
Черная нить на запястье: что значит и как правильно ее носить
Согласны не все. СМИ: ЕС не удалось принять санкции против Белоруссии
Согласны не все. СМИ: ЕС не удалось принять санкции против Белоруссии
В Новосибирске открылась выставка "Портрет в перспективе"
В Новосибирске открылась выставка "Портрет в перспективе"

Топ на сегодня

Лавров: Россию не устраивает тон Германии по ситуации с Навальным
Лавров: Россию не устраивает тон Германии по ситуации с Навальным
Распри в НАТО ведут к непрогнозируемым последствиям — «Южная Осетия»
Распри в НАТО ведут к непрогнозируемым последствиям — «Южная Осетия»
Как Киев «кинул» Путина: события ночи 10 сентября — EADaily
Как Киев «кинул» Путина: события ночи 10 сентября — EADaily
Алек и Хилария Болдуин в пятый раз стали родителями
Алек и Хилария Болдуин в пятый раз стали родителями
Посол Германии прибыл в российский МИД из-за ситуации с Навальным
Посол Германии прибыл в российский МИД из-за ситуации с Навальным

Еще по теме

СМИ: Жизель Бундхен беременна третьим ребенком
Дети Жизель Бундхен украсили новогоднюю елку
Жизель Бундхен прошлась по самому длинному подиуму в своей жизни на открытии Олимпиады в Рио
Жизель Бундхен расплакалась на сцене музыкального фестиваля Rock in Rio