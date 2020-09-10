Звезды и фанаты поддержали Абдразакова после отмены спектакля в Большом

Анастасия Иванова

Друзья, коллеги и зрители поддерживают оперного певца Ильдара Абдразакова, у которого выявлен коронавирус, а все спектакли "Дон Карлос" с участием артиста в Большом театре были отменены.

Постановкой 2013 года ГАБТ отрыл оперный сезон, но после двух показов 6 и 8 сентября, оперу Джузеппе Верди сняли из афиши из-за его положительного теста на COVID.

Пресс-атташе театра Катерина Новикова сообщила РИА Новости, что будет проведен второй анализ, который подтвердит или опровергнет наличие у Абдразакова коронавируса. "Но спектакль с его участием отменен, и все, кто контактировал с певцом, будут также сдавать анализы на коронавирус", — отметила Новикова.

© Большой театр / Дамир ЮсуповАнна Нетребко в сцене из оперы Джузеппе Верди "Дон Карлос" в Большом театре1 из 3Анна Нетребко в сцене из оперы Джузеппе Верди "Дон Карлос" в Большом театре© Большой театр / Дамир Юсупов© Фото : Большой театр / Дамир ЮсуповАнна Нетребко и Юсиф Эйвазов в сцене из оперы Джузеппе Верди "Дон Карлос" в Большом театре2 из 3Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов в сцене из оперы Джузеппе Верди "Дон Карлос" в Большом театре© Фото : Большой театр / Дамир Юсупов© Фото : Большой театр / Дамир ЮсуповАгунда Кулаева в сцене из оперы Джузеппе Верди "Дон Карлос" в Большом театре3 из 3Агунда Кулаева в сцене из оперы Джузеппе Верди "Дон Карлос" в Большом театре© Фото : Большой театр / Дамир Юсупов1 из 3Анна Нетребко в сцене из оперы Джузеппе Верди "Дон Карлос" в Большом театре© Большой театр / Дамир Юсупов2 из 3Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов в сцене из оперы Джузеппе Верди "Дон Карлос" в Большом театре© Фото : Большой театр / Дамир Юсупов3 из 3Агунда Кулаева в сцене из оперы Джузеппе Верди "Дон Карлос" в Большом театре© Фото : Большой театр / Дамир Юсупов

"Ильдар, здоровья и сил! Выздоравливайте!" — присоединилась к обсуждению allaandreevaspb.

"Желаем вам крепкого здоровья! И чтобы Вы поскорее вернулись на сцену", — написала bublikstime.

"Все будет хорошо. Вы победите все неприятности. Главное, вовремя отследили. Да и такого сильного, оптимистичного, неунывающего хулиганистого парня болезнь пройдет мимо. Болезни таких людей как Вы боятся", — уверена milanakrivova.

Некоторые артисты, которые выступали вместе с певцом, сделали публикации в соцсетях с поддержкой своего коллеги.

"К сожалению сегодняшний спектакль "Дон Карлос" в Большом театре состоятся не может. Спасибо всем артистам и музыкантам за два чудесных спектакля. Жаль, — третий был бы самым лучшим, но в следующий раз! Будьте здоровы. Театр переступит через этот вирус, живое искусство!", — поделилась впечатлениями Анна Нетребко, которая играет Елизавету Валуа.

"Отмена спектакля! Такое возможно только в период пандемии. Ильдар Амир, дорогой наш, несравненный, любимый ! Пусть все пройдет быстрее и легко! Посылаем тебе самые сильные и добрые флюиды для борьбы с болезнью! Все будет хорошо!", — написала Агенда Кулаева, которая исполняет роль княгини Эболи.

Версия оперы "Дон Карлос" в постановке Адриана Нобула, которой открывался сезон, впервые была показана в 2013 году.

"В "Доне Карлосе" есть жажда свободы, и я бы даже сказал, что дух восстания просто витает в воздухе", — приводили слова постановщика в ГАБТе.

Для почти четырехчасовой оперы было сделано множество красочных костюмов (их автором стал немецкий художник Мориц Юнге).

"Мне показалось естественным и логичным не переносить действие оперы в другое время. Если нам удастся воссоздать на сцене мир Испании XVI века, эта атмосфера сама по себе произведет шокирующее впечатление на современного зрителя, и не будет нужды прибегать к дополнительным режиссерским приемам", — уверен Нобул.