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Звезды и фанаты поддержали Абдразакова после отмены спектакля в Большом

Звезды и фанаты поддержали Абдразакова после отмены спектакля в Большом
Друзья, коллеги и зрители поддерживают оперного певца Ильдара Абдразакова, у которого выявлен коронавирус, а все спектакли "Дон Карлос" с участием артиста в Большом театре были отменены.

Постановкой 2013 года ГАБТ отрыл оперный сезон, но после двух показов 6 и 8 сентября, оперу Джузеппе Верди сняли из афиши из-за его положительного теста на COVID.

Пресс-атташе театра Катерина Новикова сообщила РИА Новости, что будет проведен второй анализ, который подтвердит или опровергнет наличие у Абдразакова коронавируса. "Но спектакль с его участием отменен, и все, кто контактировал с певцом, будут также сдавать анализы на коронавирус", — отметила Новикова.


© Большой театр / Дамир ЮсуповАнна Нетребко в сцене из оперы Джузеппе Верди "Дон Карлос" в Большом театре
1 из 3Анна Нетребко в сцене из оперы Джузеппе Верди "Дон Карлос" в Большом театре© Большой театр / Дамир Юсупов© Фото : Большой театр / Дамир ЮсуповАнна Нетребко и Юсиф Эйвазов в сцене из оперы Джузеппе Верди "Дон Карлос" в Большом театре
2 из 3Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов в сцене из оперы Джузеппе Верди "Дон Карлос" в Большом театре© Фото : Большой театр / Дамир Юсупов© Фото : Большой театр / Дамир ЮсуповАгунда Кулаева в сцене из оперы Джузеппе Верди "Дон Карлос" в Большом театре
3 из 3Агунда Кулаева в сцене из оперы Джузеппе Верди "Дон Карлос" в Большом театре© Фото : Большой театр / Дамир Юсупов1 из 3Анна Нетребко в сцене из оперы Джузеппе Верди "Дон Карлос" в Большом театре© Большой театр / Дамир Юсупов2 из 3Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов в сцене из оперы Джузеппе Верди "Дон Карлос" в Большом театре© Фото : Большой театр / Дамир Юсупов3 из 3Агунда Кулаева в сцене из оперы Джузеппе Верди "Дон Карлос" в Большом театре© Фото : Большой театр / Дамир Юсупов

"Ильдар, здоровья и сил! Выздоравливайте!" — присоединилась к обсуждению allaandreevaspb.


"Желаем вам крепкого здоровья! И чтобы Вы поскорее вернулись на сцену", — написала bublikstime.

"Все будет хорошо. Вы победите все неприятности. Главное, вовремя отследили. Да и такого сильного, оптимистичного, неунывающего хулиганистого парня болезнь пройдет мимо. Болезни таких людей как Вы боятся", — уверена milanakrivova.

Некоторые артисты, которые выступали вместе с певцом, сделали публикации в соцсетях с поддержкой своего коллеги.

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К сожалению сегодняшний спектакль Дон Карлос в Большом театре состоятся не может. Спасибо всем артистам и музыкантам за два чудесных спектакля...жаль, - третий был бы самым лучшим, но- 🤷🏻‍♀️ в следующий раз! Будте здоровы🍸 театр переступит через этот вирус, раздавит его - и победоносно продолжит сезон! Да здравствует ЖИВОЕ ИСКУССТВО 🎭!!! Last performance of Don Carlo at @bolshoi_theatre cannot happens today... thank you so much my dear colleagues and musicians for this 2 amazing performances... 3 must be the best..,but🤷🏻‍♀️ .. next time!!! Theater will squeeze and spit out this f.. virus and continue gloriously season!!! LIVE ART AND MUSIC FOREVER 💪💪💪💪🎭🙏🏻❤️ @bolshoi_theatre @ildarabdrazakov @yusif_eyvazov_official @agundakulaeva @elchinazizov @antongrishanin

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"К сожалению сегодняшний спектакль "Дон Карлос" в Большом театре состоятся не может. Спасибо всем артистам и музыкантам за два чудесных спектакля. Жаль, — третий был бы самым лучшим, но в следующий раз! Будьте здоровы. Театр переступит через этот вирус, живое искусство!", — поделилась впечатлениями Анна Нетребко, которая играет Елизавету Валуа.

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10/09/20 Отмена спектакля! Такое возможно только в период пандемии.... Ильдар Амир , дорогой наш, несравненный, любимый ! Пусть все пройдёт быстрее и легко! Посылаем тебе самые сильные и добрые флюиды для борьбы с болезнью! ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!!!! Cancellation of the show! This is possible only during a pandemic ... Ildar Amir, our dear, incomparable, beloved! Let everything go faster and easier! We are sending you the strongest and kindest fluids to fight the disease! EVERYTHING WILL BE FINE!!!! #agundakulaeva #bolshoitheatre #doncarlo

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"Отмена спектакля! Такое возможно только в период пандемии. Ильдар Амир, дорогой наш, несравненный, любимый ! Пусть все пройдет быстрее и легко! Посылаем тебе самые сильные и добрые флюиды для борьбы с болезнью! Все будет хорошо!", — написала Агенда Кулаева, которая исполняет роль княгини Эболи.


Версия оперы "Дон Карлос" в постановке Адриана Нобула, которой открывался сезон, впервые была показана в 2013 году.

"В "Доне Карлосе" есть жажда свободы, и я бы даже сказал, что дух восстания просто витает в воздухе", — приводили слова постановщика в ГАБТе.

Для почти четырехчасовой оперы было сделано множество красочных костюмов (их автором стал немецкий художник Мориц Юнге).


"Мне показалось естественным и логичным не переносить действие оперы в другое время. Если нам удастся воссоздать на сцене мир Испании XVI века, эта атмосфера сама по себе произведет шокирующее впечатление на современного зрителя, и не будет нужды прибегать к дополнительным режиссерским приемам", — уверен Нобул.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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