Звезды и фанаты поддержали Абдразакова после отмены спектакля в Большом

К сожалению сегодняшний спектакль Дон Карлос в Большом театре состоятся не может. Спасибо всем артистам и музыкантам за два чудесных спектакля...жаль, - третий был бы самым лучшим, но- 🤷🏻‍♀️ в следующий раз! Будте здоровы🍸 театр переступит через этот вирус, раздавит его - и победоносно продолжит сезон! Да здравствует ЖИВОЕ ИСКУССТВО 🎭!!! Last performance of Don Carlo at @bolshoi_theatre cannot happens today... thank you so much my dear colleagues and musicians for this 2 amazing performances... 3 must be the best..,but🤷🏻‍♀️ .. next time!!! Theater will squeeze and spit out this f.. virus and continue gloriously season!!! LIVE ART AND MUSIC FOREVER 💪💪💪💪🎭🙏🏻❤️ @bolshoi_theatre @ildarabdrazakov @yusif_eyvazov_official @agundakulaeva @elchinazizov @antongrishanin