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21 сентября стартует интерактивная олимпиада «Россия в электронном мире»

21 сентября стартует интерактивная олимпиада «Россия в электронном мире»

21 сентября 2020 года в Президентской библиотеке будет дан старт одиннадцатой ежегодной интерактивной олимпиаде «Россия в электронном мире», сообщает пресс-служба проекта. 

Учащиеся 10–11-х классов, а также студенты учреждений среднего профессионального образования России и зарубежных стран могут зарегистрироваться на сайте интерактивного образовательного проекта и проверить свои знания по русскому языку, истории и обществознанию.

Регистрация и выполнение заданий первого этапа будут доступны до 30 ноября 2020 года включительно.

С сентября 2020 по март 2021 года старшеклассники будут выполнять задания в рамках трех этапов олимпиады, два из которых, отборочные, пройдут дистанционно. 

Завершающий этап проводится в очном формате. 

Школьники из Санкт-Петербурга и Ленинградской области встречаются в Президентской библиотеки, городов – на площадках удалённых электронных читальных залов Президентской библиотеки, работающих во всех 85 субъектах Российской Федерации, а также в 30 зарубежных странах.

Для иностранных школьников старше 14 лет и студентов олимпиада проводится по предмету «Русский язык как иностранный». Она включает два обязательных этапа. 1 октября 2020 года начинается первый отборочный этап, который будет проходить в заочной форме с применением системы дистанционного тестирования. 

Президентская библиотека проводит большую работу по поддержке призёров и победителей олимпиады. Лучшие участники уже сейчас получают преимущества при поступлении в вузы России.

Задания для олимпиады разрабатываются, в том числе, на основе материалов фонда Президентской библиотеки, которые представлены на портале учреждения. 

В 2019–2020 учебном году в олимпиаде «Россия в электронном мире» приняли участие более 6 000 человек из 77 регионов России и более чем 30 стран Европы, Азии и Африки.

# Общество
По материалам: edu.ru

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