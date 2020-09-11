6 секретов богатства для тех, кто желает выбраться из финансовой ямы

Вадим Карасев

Многие люди испытывают проблемы с деньгами, но возможность выбраться из финансовой ямы есть у всех. Достаточно поменять отношение к деньгам и к себе самим, а результат не заставит себя долго ждать.

Очень важно понимать, что богатство — это не только деньги на счету, машина и квартира. Богатство — это свобода, возможность делать то, что хочется. Богатством можно назвать состояние души, тела и особую психологию человека, его взгляды на жизнь. Если вы следуете нижеописанным правилам и рекомендациям, но денег все равно не хватает, значит, нужно проверить дом на наличие неявных магнитов бедности.

Будьте смелыми перед выбором

Например, человеку предложили новую должность, но в другом месте. Бедный человек скажет, что не хочет терять текущее место, потому что его все устраивает, и ему нужна стабильность.

Успешный и богатый человек согласится на новую возможность. Это не безрассудство, а смелость, которая помогает многим становиться счастливыми и финансово успешными. Если всегда находиться в зоне комфорта, то выбраться из финансовой ямы не получится.

Дисциплина

Стать богатым или выбраться из финансовой ямы невозможно, если у человека нет дисциплины. Если кто-то тратит деньги на ненужные вещи, спускает зарплату на нечто бесполезное, то у этого человека большие проблемы.

Финансовая грамотность — это не так уж и сложно. Если есть вещи, без которых можно прожить, лучше их не покупать. Отложенные деньги можно будет направить в бизнес или же потратить на приобретение новых навыков.

Умение принимать себя

Миллионы талантов по всему миру так и остаются не раскрытыми, потому что люди не могут принять свои цели и желания. Они живут по правилам, навязанным обществом и окружающими.

Большинство богатых и успешных людей в начале своего пути были изгоями. Теперь они завидные женихи и востребованные женщины, самодостаточные люди. Если у кого-то в данный момент большие финансовые трудности, возможно, пришла пора начать движение по своему пути и вернуться к истокам, вспомнить, чем же так хотелось заниматься в детстве и в юности.

Постановка цели

Люди, у которых нет жизненной цели, всегда мечутся от одной работы к другой, перебиваются мелкими заработками. Семь полезных методик помогут любому из нас понять, чего хочется от жизни.

После того, как ответ на данный вопрос будет найден, жизнь медленно начнет меняться к лучшему. Финансовая сфера перестанет быть запущенной. Окрепнет желание чего-то достичь, а вместе с этим появятся работа или бизнес, новый источник дохода, успех и удовлетворение.

Трудолюбие

Многие недооценивают важность трудолюбия. Большинство богатейших людей мира работает по 12 часов в сутки каждый день. Разумеется, они занимаются любимым делом, поэтому у них хватает на это энергии, но они не жалуются на усталость.

Трудолюбие — это не только одержимость работой. Трудолюбивым можно назвать человека, если он не откладывает на потом дела, которые можно сделать сегодня. Если кто-то находится в финансовой яме, то это знак того, что пора задуматься над тем, чтобы взять на себя полную ответственность и не лениться.

Крепкое здоровье и мощная энергетика

Сильная энергетика и хорошее здоровье — две вещи, которые вытекают друг из друга. Если человек здоров, то его биополе очень сильное, и наоборот. Когда мы болеем, нам не до работы, не до дел, не до проблем. Хочется просто расслабиться и ничего не делать. Проблемы со здоровьем приводят к подавленности, апатии и негативу. Негативное настроение, в свою очередь, отрицательно сказывается на биополе человека. Закрываются чакры, снижается энергетика, начинается черная полоса из неудач и неурядиц различного калибра.

Чтобы поддерживать свою энергетику в норме, необходимо общаться с приятными людьми, чаще бывать на свежем воздухе и заниматься спортом. Умеренные физические нагрузки будут полезны для всех. А еще важно вычистить от негатива и мусора информационное поле, внимательнее относиться к своим привычкам в интернете.