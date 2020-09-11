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7 правил порядка

7 правил порядка

Живя во время массового потребительства, ежедневно мы скапливаем рядом с собой большое количество мусора! Существует даже философия «Флайледи», которая подразумевает систему уборки в доме без особых усилий. Простые 7 правил помогут без вложений изменить ваше пространство уже сегодня. А для удобства мы прикладываем специальный лист с корзиной, который поможет проконтролировать процесс уборки и избавления.

7 правил избавления от старого:


Ежедневно выбрасывайте мусор. И речь идет не о бытовых отходах, а о вещах, которые пылятся в шкафу на протяжении многих лет. Если не использовали вещь в течение года, смело её выбросите, вы её больше не наденете и не используете.
Временный запрет на покупки. Попробуйте некоторое время не покупать ничего нового. Пусть это будет хотя бы полгода, месяца недостаточно. В течение этого срока вы поймёте, в чём действительно нуждаетесь, а что так и не пригодилось.
Используйте фотокамеру. Для того чтобы посмотреть на состояние комнаты под другим углом, потребуется всего лишь сфотографировать свое пространство и на фото сразу отразятся несовершенства.



Скажи нет «хот-спотам»! Хот-спот – это места, где скапливается мусор. Это может быть тумбочка в прихожей, где валяются квитанции, газеты или чеки. А может быть любимый стул, на котором навалена одежда. Не нужно их выбрасывать, достаточно передвинуть или определить под другое использование.
А вызывает ли определенная вещь радость? Нет? Она функциональна и жизненно необходима? Нет? Зачем держать её подле себя? Выбросите. Через пару дней вы забудете, что она была в вашем доме.
График уборки. Заведите свой график, где будет прописано в какой день какую задачу вы должны выполнить. Таким образом – уборка будет занимать меньше времени, так как мусор перестанет скапливаться. На просторах интернета сейчас множество чек-листов, поищите и обязательно найдете подходящий вам.
Переезд. Нет, переезжать не нужно! Достаточно посмотреть на ситуацию переезда. Что вы возьмете с собой? А что нет? Может есть люди, которым эти вещи нужнее?

Запомните, если не избавляться от старого – не придет новое. Не стоит тратить свою жизнь на накопительство ненужных вещей и пыли. Используйте пространство под любимые вещи. Вы сразу увидите, как преобразится ваша жизнь.

# Интересное
По материалам: planktons

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