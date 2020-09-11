ANEX Tour предложил недельные туры в Геленджик от 28 тыс. рублей на двоих

Лидия Мартынова

Туроператор ANEX Tour ввел в ассортимент пакетные туры в Геленджик с вылетом из Москвы и еще восьми регионов России в осенне-зимний период. Цены на октябрьские заезды стартуют от 28 тысяч рублей на двоих за неделю, включая авиаперелет. В компании озвучили ТОП рекомендуемых объектов для туристов на осень.

В системе подбора туров у ANEX Tour стали доступны пакетные туры в Геленджик на осень 2020 и зиму 2020/21 годов. Заезды с вылетом из Москвы и Санкт-Петербурга будут осуществляться ежедневно, начиная с 17.09.2020 и до 30.04.2021 на базе прямых перелетов регулярными рейсами авиакомпаний авиакомпании S7, «Уральские авиалинии», «Аэрофлот» и UtAir. Доступная продолжительность туров может быть от 1 до 30 ночей.

В ANEX Tour «Вестнику АТОР» пояснили, что кроме туров с прямыми перелетами из Москвы и Петербурга на осень 2020 году у туроператора доступны турпакеты в Геленджик со стыковочными рейсами из 7 других городов России. В этом списке Екатеринбург, Тюмень, Сургут, Казань, Уфа, Самара, Новосибирск. На таких рейсах запланирована одна пересадка, совокупное время в пути с ее учетом – не более 15 часов.

Туроператор рассчитывает на хороший спрос по осеннему продукту в Геленджике благодаря оптимальному сочетанию климатических, ассортиментных и ценовых факторов.

«Для курортов Краснодарского края сентябрь является бархатным сезоном, температура воздуха достигает 30 градусов, а температура воды комфортная для купания и отдыха. Курорты Краснодарского края прекрасно подходят для санаторно-курортного лечения и оздоровления. Наиболее оптимальное время для такого отдыха – октябрь-ноябрь и февраль-апрель, когда погода комфортная, но без жары», – говорят в ANEX Tour.

В компании также сообщили, что под осенне-зимнюю программу на регулярных рейсах в ассортимент ANEX Tour были добавлены новые объекты размещения в регионе. Акцент компанией вполне логично сделан на санаторно-оздоровительном отдыхе.

Так, у ANEX Tour в Краснодарском крае стали доступны к бронированию туры в лечебно-оздоровительный комплекс «Солнечная» 3*, санаторий «Голубая Даль» 3*, санаторий «Русь» 3*, санаторий «Красная Талка» 3*, пансионат «Кабардинка» 3*, оздоровительный комплекс «Прометей» 3* и др.

По данным системы бронирования ANEX Tour, цены на осенние туры в Геленджик начинаются от 28 тыс. р. на неделю на двоих в сентябре с вылетом из Москвы. Стоимость туров в санатории курорта уровня 3* у ANEX Tour стартуют от 32 тыс. р. на неделю на двоих в октябре из Москвы. Цена на недельный тур в отель 5* на двоих – от 150 тыс. р. (отель Кемпински Гранд Отель Геленджик 5*).

Кроме того, у оператора доступно и бронирование только размещения в Геленджике без перелета.

Туроператор рекомендует агентам и туристам останавливаться при бронировании осенних туров на комфортных объектах с оптимальным соотношением цены и качества.

В осенний ТОП рекомендованных объектов Геленджика, по версии ANEX Tour, входят санаторий «Голубая Даль» 3*, санаторий «Русь» 3*, санаторий «Красная Талка» 3*, пансионат «Кабардинка» 3*, отель «Южные ночи» 4*, из объектов высокого уровня – Кемпински Гранд Отель Геленджик 5*.

«Все эти объекты расположены в курортной зоне, почти все имеют бассейны и подходят для всех типов пляжного и оздоровительного отдыха», – отметили в ANEX Tour.