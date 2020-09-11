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Apple не удалила приложения российских телеканалов по требованию Киева

Apple не удалила приложения российских телеканалов по требованию Киева

Apple не удаляла из App Store на Украине ни одно из приложений российских телеканалов, заявили в компании.

Ранее пресс-служба ВГТРК сообщила, что Apple удалила приложения «Россия-1», «Россия. Телевидение и радио», «Вести FM», а также «Вести.ру» из каталога App Store по требованию Службы безопасности Украины.

«Apple лишь уведомила российских разработчиков о требованиях украинских властей и предложила обратиться к ним напрямую», — заявили в компании.

Уведомления от Apple получили также НТВ и МИА «Россия сегодня».

Союз журналистов России уже отреагировал на это сообщение. Организация уведомит международные правозащитные организации о происходящем.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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