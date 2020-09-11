Apple не удалила приложения российских телеканалов по требованию Киева

Анастасия Иванова

Apple не удаляла из App Store на Украине ни одно из приложений российских телеканалов, заявили в компании.

Ранее пресс-служба ВГТРК сообщила, что Apple удалила приложения «Россия-1», «Россия. Телевидение и радио», «Вести FM», а также «Вести.ру» из каталога App Store по требованию Службы безопасности Украины.

«Apple лишь уведомила российских разработчиков о требованиях украинских властей и предложила обратиться к ним напрямую», — заявили в компании.

Уведомления от Apple получили также НТВ и МИА «Россия сегодня».

Союз журналистов России уже отреагировал на это сообщение. Организация уведомит международные правозащитные организации о происходящем.