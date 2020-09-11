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Аварийное жилье в России будут расселять за счёт нового строительства

Аварийное жилье в России будут расселять за счёт нового строительства

Регионы будут расселять аварийный жилой фонд в большей степени за счёт нового строительства, чем приобретения жилья на вторичном рынке, заявил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее Правительство направило ещё 50 миллиардов рублей на переселение граждан из аварийного жилья, напомнил глава Минстроя. По его словам, это не дополнительные деньги, а лимиты, которые были перенесены с 2023 года на 2020 год.

«Это поддержка стройотрасли, таким образом, мы сможем быстрее переселять. Тем более учитывая, что регионы сегодня взяли направление под аварийку больше строить, а не приобретать на вторичном рынке», — пояснил министр.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин 2 сентября поручил комитетам палаты по транспорту и строительству, по жилищной политике и ЖКХ совместно с Минфином и Центробанком детальнее проработать план законодательного сопровождения ускоренного переселения из ветхого жилья.

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По материалам: pnp.ru

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