Бесплатный проезд в транспорте в России может появиться через 15 лет

Лидия Мартынова

Обновлённый проект транспортной стратегии России предполагает, что в городах страны к 2035 году может быть введен бесплатный проезд в общественном транспорте, но при этом проезд на личных автомобилях по большинству дорог может стать платным. Об этом пишет РБК, ознакомившись с документом.

Бесплатный проезд в общественном транспорте Минтранс предлагает ввести при условии внедрения механизма «пользователь платит» для всех категорий автомобилистов. Эта схема предусматривает, что с 2025 года будет взиматься плата за проезд по дорогам регионального значения, а к 2035 году — со «всех категорий пользователей дорог», включая дорожную сеть городских агломераций. Но в стратегии не уточняется, станет ли платным проезд на личном автомобиле по всем видам дорог.

Внедрение механизма «пользователь платит» поможет финансировать транспортную инфраструктуру и регулировать ее использование как перевозчиками, так и населением, указано в документе.

Но пока общественный транспорт пользуется меньшей популярностью у жителей России, чем личный, констатировал сам Минтранс. Как указывало министерство, в 2019 году продолжилась тенденция оттока пассажиров с общественного транспорта, «несмотря на рост привлекательности систем городского пассажирского и сервисов такси».