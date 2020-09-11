Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Бесплатный проезд в транспорте в России может появиться через 15 лет

Бесплатный проезд в транспорте в России может появиться через 15 лет

Бесплатный проезд в транспорте в России может появиться через 15 лет

Обновлённый проект транспортной стратегии России предполагает, что в городах страны к 2035 году может быть введен бесплатный проезд в общественном транспорте, но при этом проезд на личных автомобилях по большинству дорог может стать платным. Об этом пишет РБК, ознакомившись с документом.

Бесплатный проезд в общественном транспорте Минтранс предлагает ввести при условии внедрения механизма «пользователь платит» для всех категорий автомобилистов. Эта схема предусматривает, что с 2025 года будет взиматься плата за проезд по дорогам регионального значения, а к 2035 году — со «всех категорий пользователей дорог», включая дорожную сеть городских агломераций. Но в стратегии не уточняется, станет ли платным проезд на личном автомобиле по всем видам дорог.

Внедрение механизма «пользователь платит» поможет финансировать транспортную инфраструктуру и регулировать ее использование как перевозчиками, так и населением, указано в документе.

Но пока общественный транспорт пользуется меньшей популярностью у жителей России, чем личный, констатировал сам Минтранс. Как указывало министерство, в 2019 году продолжилась тенденция оттока пассажиров с общественного транспорта, «несмотря на рост привлекательности систем городского пассажирского и сервисов такси».

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Бесплатный проезд в транспорте в России может появиться через 15 лет
Бесплатный проезд в транспорте в России может появиться через 15 лет
В Таиланде змея схватила мужчину за пенис, когда он сидел на унитазе
В Таиланде змея схватила мужчину за пенис, когда он сидел на унитазе
В Германии назвали ошибкой призывы остановить "Северный поток — 2"
В Германии назвали ошибкой призывы остановить "Северный поток — 2"
Россия заинтересована в прояснении ситуации с Навальным — Небензя
Россия заинтересована в прояснении ситуации с Навальным — Небензя
Где последовательность? Пушков о решении сейма Литвы по Тихановской
Где последовательность? Пушков о решении сейма Литвы по Тихановской
Чонгук и Тэхён появились вместе на публике
Чонгук и Тэхён появились вместе на публике
В Сети появился новый сингл Мэрилина Мэнсона
В Сети появился новый сингл Мэрилина Мэнсона
В Скопинском районе Рязанской области создадут центр «Точка роста»
В Скопинском районе Рязанской области создадут центр «Точка роста»
В 2022 году в Крыму достроят более 20 детских садов
В 2022 году в Крыму достроят более 20 детских садов
Минпросвещения России запускает акцию «Мой учитель»
Минпросвещения России запускает акцию «Мой учитель»
Готовому вернуться в Грузию Саакашвили посоветовали запасаться галстуками
Готовому вернуться в Грузию Саакашвили посоветовали запасаться
Замгенпрокурора России встретился с руководством Минобороны Сирии
Замгенпрокурора России встретился с руководством Минобороны Сирии

Топ на сегодня

Черная нить на запястье: что значит и как правильно ее носить
Черная нить на запястье: что значит и как правильно ее носить
Алек и Хилария Болдуин в пятый раз стали родителями
Алек и Хилария Болдуин в пятый раз стали родителями
Как Киев «кинул» Путина: события ночи 10 сентября — EADaily
Как Киев «кинул» Путина: события ночи 10 сентября — EADaily
В Новосибирске открылась выставка "Портрет в перспективе"
В Новосибирске открылась выставка "Портрет в перспективе"
Сербия подчинилась требованию ЕС отказаться от учений "Славянское братство" в Белоруссии
Сербия подчинилась требованию ЕС отказаться от учений "Славянское

Еще по теме

В Волгограде школьникам собираются вернуть бесплатный проезд
Динамические тарифы на проезд появятся в России
Путин опроверг введение платы за проезд по Крымскому мосту
Практически даром: ростовским студентам установлен льготный проезд в общественном транспорте