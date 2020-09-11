Бьюти-дайджест: от Ленни Кравица в рекламе Yves Saint Laurent до уроков по медитации с Жизель Бундхен

Вадим Карасев

Люси Бойнтон стала лицом нового аромата Chloe, Жизель Бундхен присоединилась к платформе по медитации в качестве учителя, Ленни Кравиц снялся в рекламе парфюма Yves Saint Laurent, а Ирина Безрукова, Олеся Судзиловская, Юля Ковальчук и другие звезды посетили осенний бьюти-бранч. О чем еще говорили на этой неделе в мире бьюти — читайте в нашем материале.

Люси Бойнтон стала лицом нового аромата Chloe

Парфюмеры Cидони Лансессер и Мишель Альмарак представили новый аромат Rose Tangerine. По традиции в основе композиции знаковая нота марки — роза. Дополняют ее в этот раз экстракты солнечного мандарина и кислой черной смородиной. В базе — ноты кедра и белой амбры.





Лицом новинки стала муза марки британская актриса Люси Бойнтон.





Жизель Бундхен будет учить медитировать

На этой неделе Жизель Бундхен рассказала, как медитация помогает ей бороться с паническими атаками и тревогой. Оказывается, звезда вот уже четыре года пользуется приложением Insight Timer для медитации. Что самое приятное — оно бесплатное, а сама модель решила присоединиться к платформе в качестве учителя.

Cегодня в приложении состоялся релиз первой медитации Hope In Times Of Uncertainty. Запись доступна на английском и португальском языках. Бесплатные медитации от Жизель на двух языках будут появляться в приложении каждый месяц. Практики помогут решить проблемы, с которыми сталкиваются люди во всем мире в период пандемии коронавируса (включая повышенный уровень стресса и тревоги, проблемы со сном), а также будут включать медитацию как для родителей, так и для детей.





Я выбрала для работы именно это приложение не только из-за разнообразия и высокого качества контента, где каждый может найти подходящую практику, но и потому, что библиотека медитаций Insight Timer абсолютно бесплатна, что делает ее доступной для большего количества людей,

— говорит Бундхен.

Медитация невероятным образом изменила мою жизнь и дала начало новому этапу, который принес мне гораздо больше радости и равновесия, чем когда-либо ранее. Медитации сегодня по-прежнему продолжают менять мою жизнь к лучшему, и я так счастлива, что благодаря партнерству с Insight Timer я могу поделиться этим инструментом с людьми по всему миру,

— добавила она.





Ленни Кравиц — новое лицо аромата Y от Yves Saint Laurent В 2017 году Yves Saint Laurent Beauté выпустил мужской аромат, дав ему название Y — по первой букве имени Ива Сен-Лорана. У парфюма вышло несколько фланкеров, но оригинальная версия и по сей день остается бестселлером. Ее лицом и стал 56-летний Ленни Кравиц — исполнитель, автор песен, продюсер, мультиинструменталист, актер, икона стиля, фотограф и дизайнер.

Рекламную кампанию с участием Ленни снял титулованный кинорежиссер Антон Корбейн (известный по фильмам "Контроль", "Американец" и "Самый опасный человек").





Видеоролик посвящен знаковым событиям в жизни рок-звезды.

Я всегда восхищался Ивом Сен-Лораном. Его работами, его эстетическим видением, его образом жизни, его смелостью. Он был невероятно разносторонним и черпал вдохновение во множестве источников. Также у меня довольно много вещей Saint Laurent. Так было всегда. К этой одежде не нужно пытаться привыкнуть. Она просто стала частью моего образа жизни на много-много лет. Поэтому для меня это очень органичная коллаборация,

— сказал певец.





Ирина Безрукова, Олеся Судзиловская, Юля Ковальчук и другие звезды на осеннем бьюти-бранче

10 сентября в московском ресторане Hamster прошел осенний бьюти-бранч и Public Talk #ПроBeauty. Звезды телевидения, шоу-бизнеса, театра и кино наконец-то получили возможность увидеться после долгого перерыва, связанного с пандемией и летними отпусками. Гостями мероприятия стали: Ирина Безрукова, Олеся Судзиловская, Юлия Ковальчук, Ольга Кабо, Анфиса Чехова, Согдиана, Дарья Повереннова, Анастасия Гребенкина, Катя Лель, Анна Банщикова, Анастасия Стоцкая.





Знаменитости познакомились с книгой косметолога-эстетиста Ольги Енко "Тейпирование лица. Омоложение во сне". Во время мероприятия Ольга подробно рассказала про свою методику и ответила на вопросы, которых накопилось у гостей немало.

Плавно официальная часть перешла в неформальную — участники с удовольствием общались, уделяя внимание темам, связанным с уходом за собой и здоровому образу жизни, а также делились планами на будущее.



