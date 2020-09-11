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Более половины туристических направлений в мире ослабили ограничения на поездки

Более половины туристических направлений в мире ослабили ограничения на поездки

Большинство направлений по всему миру (53%) уже начали смягчать ограничения на поездки, введенные из-за пандемии COVID-19. Хотя многие страны сохраняют осторожность ввиду развития пандемии, новое исследование UNWTO подтверждает  тенденцию к постепенному возобновлению туризма.

Исследование, проведенное Всемирной туристической организацией при ООН (UNWTO), показало, что по состоянию на 1 сентября в общей сложности 115 направлений (53% всех направлений в мире) ослабили ограничения на поездки, что на 28 больше, чем было 19 июля.

По двум направлениям сняты все ограничения, а в отношении остальных 113 по-прежнему действуют определенные ограничительные меры.

По данным UNWTO, направления, которые отменили ограничения на поездки, как правило, имеют высокий или очень высокий уровень санитарно-гигиенической инфраструктуры. У них также, как правило, сравнительно низкие показатели заражения COVID-19, говорится в исследовании организации.

В странах с развитой экономикой 79% туристических направлений уже сняли ограничения. В странах с развивающейся экономикой это сделали только 47% направлений. Отмечено, что 64% из тех направлений, которые ослабили ограничения, имеют высокую или среднюю зависимость от авиации как вида транспорта для прибывающих из-за рубежа туристов.

В то же время исследование показывает, что многие направления по всему миру крайне осторожны в отношении ослабления ограничений на поездки, которые они ввели в ответ на пандемию, а некоторые приняли серьезные меры в попытке обезопасить своих граждан.

Границы 93 направлений (43% всех направлений в мире) по-прежнему полностью закрыты для туризма, из которых 27 полностью закрыты уже не менее 30 недель.

Более половины всех направлений с полностью закрытыми для туризма границами относятся к числу наиболее уязвимых стран мира. В их число входят 10 малых островных развивающихся государств, одна наименее развитая страна и три развивающихся страны, не имеющих выхода к морю.

Более половины направлений, в которых все еще действуют наиболее жесткие ограничения, также сильно зависят от авиации: по крайней мере, 70%  туристов в эти страны прибывают по воздуху.

# Интересное
По материалам: atorus.ru

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