Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Бывшая девушка Чонгука из BTS оказалась в психушке

Бывшая девушка Чонгука из BTS оказалась в психушке

Недавно в сети разгорелся скандал на фоне свиданий Чонгука (Jungkook) из BTS c его светловолосой спутницей, личность которой АРМИ удалось установить не сразу. Чуть позднее фанбазе все же удалось выяснить, с кем айдол проводит вечера. Таинственной незнакомкой оказалась Ли Миджу (Lee Mijoo), работающая тату-мастером в салоне Tat2Luv.


Все началось с того, что в сеть просочилось фото Чонгука, стоящего в компании нескольких людей и обнимающего неизвестную поклонникам блондинку. Один невинный снимок вызвал бурную реакцию среди корейских поклонников группы «Бантан», а те, в свою очередь, позаботились о том, чтобы фото с девушкой увидели фанаты из другиих частей мира.

Ли Миджу подверглась настоящей травле. Пострадал и ее тату-салон, который ежедневно начал получать сообщения на mail с угрозами и оскорблениями. Не совсем ясно, чем заслужила такое ужасное отношения Минджу, однако, это сильно повлияло на ее здоровье и, поговаривают, что девушку даже госпитализировали в психиатрическую клинику с нервным срывом.

Она и салон Tat2Luv сразу опровергли нелепые слухи после первых публикаций новостей о том, что она встречается с Чонги, но возненавидели АРМИ. Разумеется, позднее они поняли, что угрозы смерти и нецензурная брань шли не от поклонников BTS, а хейтеров всего k-pop. Чтобы урегулировать ситуацию, Tat2Luv попросил прощение у фанбазы «Бантан», признавшись, что обвинил их в порыве злости.

«Мы приносим свои извинения АРМИ, если были какие-то недопонимания с вашей стороны относительно наших чувств к вам. Мы благодарны настоящим поклонникам за то, что поддержали нас в это трудное время»

Подпишись на нас в Яндекс Новости
# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

Последние новости

Словаки не заметили, как Украина отбирает весь реверсный газ из своей трубы
Словаки не заметили, как Украина отбирает весь реверсный газ из своей
Разделение помещений в квартире
Разделение помещений в квартире
Бывшая девушка Чонгука из BTS оказалась в психушке
Бывшая девушка Чонгука из BTS оказалась в психушке
Объявлен шорт-лист литературной премии "Ясная поляна"
Объявлен шорт-лист литературной премии "Ясная поляна"
Россия и Иран подтвердили настрой на углубление диалога в оборонной сфере
Россия и Иран подтвердили настрой на углубление диалога в оборонной
"Какое же позорище": россиянка рассказала о своем отдыхе в Абхазии
"Какое же позорище": россиянка рассказала о своем отдыхе в Абхазии
Spiegel: делегация ОЗХО приехала в Charite и получила анализы Навального
Spiegel: делегация ОЗХО приехала в Charite и получила анализы
В Подмосковье в проекте «Урок цифры» в сентябре примут участие около 500 тысяч школьников
В Подмосковье в проекте «Урок цифры» в сентябре примут участие около
Второй «IT-куб» открылся в Хабаровске
Второй «IT-куб» открылся в Хабаровске
В рамках чемпионата «Молодые профессионалы» состоялся телемост со стажировочными площадками Академии Ворлдскиллс Россия
В рамках чемпионата «Молодые профессионалы» состоялся телемост со
Два вида тропических пауков присоединились к союзу муравьев и акаций
Два вида тропических пауков присоединились к союзу муравьев и акаций
"Часть процедуры". В Минске опровергли незаконный досмотр посла Украины
"Часть процедуры". В Минске опровергли незаконный досмотр посла

Топ на сегодня

Минниханов, Шаймиев и расследование команды Навального
Минниханов, Шаймиев и расследование команды Навального
"Полный набор статей": юрист Илья Ремесло оценил реплики Милова о докторе Рошале
"Полный набор статей": юрист Илья Ремесло оценил реплики Милова о
Полиглутаминовая кислота: что нужно знать о новом увлажняющем ингредиенте
Полиглутаминовая кислота: что нужно знать о новом увлажняющем
Преподаватели и наставники первого в Бурятии «IT-куба» прошли обучение в Москве и в Хабаровске
Преподаватели и наставники первого в Бурятии «IT-куба» прошли
Характеристика Водолеев по Восточному гороскопу
Характеристика Водолеев по Восточному гороскопу

Еще по теме

АРМИ подозревают, что у Чонгука есть девушка
Почему Чонгука из BTS бросила девушка?
Что, опять? Чонгук из BTS сделал новую татуировку
Ви и Чонгук нежно обнимаются во время прямого эфира