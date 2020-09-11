Бывшая девушка Чонгука из BTS оказалась в психушке

Анастасия Иванова

Недавно в сети разгорелся скандал на фоне свиданий Чонгука (Jungkook) из BTS c его светловолосой спутницей, личность которой АРМИ удалось установить не сразу. Чуть позднее фанбазе все же удалось выяснить, с кем айдол проводит вечера. Таинственной незнакомкой оказалась Ли Миджу (Lee Mijoo), работающая тату-мастером в салоне Tat2Luv.

Все началось с того, что в сеть просочилось фото Чонгука, стоящего в компании нескольких людей и обнимающего неизвестную поклонникам блондинку. Один невинный снимок вызвал бурную реакцию среди корейских поклонников группы «Бантан», а те, в свою очередь, позаботились о том, чтобы фото с девушкой увидели фанаты из другиих частей мира.

Ли Миджу подверглась настоящей травле. Пострадал и ее тату-салон, который ежедневно начал получать сообщения на mail с угрозами и оскорблениями. Не совсем ясно, чем заслужила такое ужасное отношения Минджу, однако, это сильно повлияло на ее здоровье и, поговаривают, что девушку даже госпитализировали в психиатрическую клинику с нервным срывом.

Она и салон Tat2Luv сразу опровергли нелепые слухи после первых публикаций новостей о том, что она встречается с Чонги, но возненавидели АРМИ. Разумеется, позднее они поняли, что угрозы смерти и нецензурная брань шли не от поклонников BTS, а хейтеров всего k-pop. Чтобы урегулировать ситуацию, Tat2Luv попросил прощение у фанбазы «Бантан», признавшись, что обвинил их в порыве злости.

«Мы приносим свои извинения АРМИ, если были какие-то недопонимания с вашей стороны относительно наших чувств к вам. Мы благодарны настоящим поклонникам за то, что поддержали нас в это трудное время»

чонгук 190405 🤝 чонгук 200904

legendary pic.twitter.com/Dnt5SsLn75 — булка даша`♡ (@dasha0dreamer) September 4, 2020

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