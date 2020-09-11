"Часть процедуры". В Минске опровергли незаконный досмотр посла Украины

Лидия Мартынова

В погранкомитете Белоруссии отрицают сведения о досмотре посла Украины Игоря Кизима на границе 5 сентября, они уверяют, что был осмотрен только автомобиль, а это не противоречит Венским конвенциям, передает РИА Новости.

До этого МИД Украины отозвал своего посла из Минска для проведения консультаций на предмет перспектив дальнейших отношений с Белоруссией. Позже Кизим вернулся в Минск. Мужчина пояснил, что когда пересекал границу, его заставили открыть багажник и показать личные вещи. Кизим подчеркнул, что за 27 лет работы дипломатом он не сталкивался с таким отношением к послу Украины. По его мнению, ситуация, складывающаяся сейчас в Белоруссии, отразилась не лучшим образом на доверительных отношениях между государствами.

"В действительности пограничники не досматривали автомобиль господина Кизима или его багаж. Был проведен всего лишь осмотр транспортного средства, который является частью процедуры пограничного контроля в соответствии со статьей 27 закона Республики Беларусь о государственной границе. Таким образом, нормы Венских конвенций 1961 и 1963 годов о дипломатических и консульских сношениях, исключающие осмотр личного багажа дипломатических агентов и консульских должностных лиц и членов их семей, нарушены не были", – отмечается сообщении Погранкомитета в официальном Telegram-канале.

сообщало, что главу католиков Белоруссии не пускают в республику.