Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Чонгук и Ви украли сердца поклонников на станции KBS News9

Чонгук и Ви украли сердца поклонников на станции KBS News9

Сегодня группа BTS посетила телевизионную компанию Сеула KBS, где айдолы давали интервью. Самым обсуждаемым топиком дня оказалась парочка Чонгука (Jungkook) и Тэхёна (Taehyung). Эти двое украли сердца всех присутствующих на студии! А все благодаря их самой трогательной на свете дружбе и, конечно же, АРМИ.


10 сентября BTS появились в эфире корейских новостей KBS News9 в прайм-тайм, чтобы обсудить исторические достижения трека «Dynamite» и многие аспекты их творчества. До начала записи бригада корреспондентов и фотографов запечатлела прибытие айдолов и их движение по коридорам здания компании. Вы уже догадались, кто стал центром внимания сотни следующих за BTS сотрудников? Да, ошибиться сложно, это были Ви и Чонгук, которые привлекли публику своими контрастными костюмами и дали новый повод для размышлений…

Неловкие касания, прикосновения Ви плеча Чонгука, забота Макнэ о малыше ТэТэ… Даже оператор не мог прекратить зумить их явную любовь!

«Эти двое всегда идут вместе, когда все бэнтаны ходят раздельно. Касаются друг друга, трогают за лица и обнимаются. Вы до сих пор не верите в Вигуков??»

— АРМИ уверены, что у парней роман.

«Кажется, говорили про интервью, а потом все плавно скатилось на тему любви ви и гука.. окей, продолжайте…»

Подпишись на нас в Яндекс Новости
# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

Последние новости

Чонгук и Ви украли сердца поклонников на станции KBS News9
Чонгук и Ви украли сердца поклонников на станции KBS News9
Минниханов, Шаймиев и расследование команды Навального
Минниханов, Шаймиев и расследование команды Навального
Полиглутаминовая кислота: что нужно знать о новом увлажняющем ингредиенте
Полиглутаминовая кислота: что нужно знать о новом увлажняющем
Преподаватели и наставники первого в Бурятии «IT-куба» прошли обучение в Москве и в Хабаровске
Преподаватели и наставники первого в Бурятии «IT-куба» прошли
В Омске открыли детский сад на 200 мест
В Омске открыли детский сад на 200 мест
Школы Ингушетии модернизируют в рамках нацпроекта «Образование»
Школы Ингушетии модернизируют в рамках нацпроекта «Образование»
Начало рассеивающей Луны 10 сентября 2020 года: астрологи о тайных знаках осени
Начало рассеивающей Луны 10 сентября 2020 года: астрологи о тайных
Очевидное вероятное. Зачем Deutsche Bank заговорил о новой эре беспорядка
Очевидное вероятное. Зачем Deutsche Bank заговорил о новой эре
Звезды и фанаты поддержали Абдразакова после отмены спектакля в Большом
Звезды и фанаты поддержали Абдразакова после отмены спектакля в
"Полный набор статей": юрист Илья Ремесло оценил реплики Милова о докторе Рошале
"Полный набор статей": юрист Илья Ремесло оценил реплики Милова о
Ситуацию с Навальным причислили к актуальным проблемам политики Европы
Ситуацию с Навальным причислили к актуальным проблемам политики Европы
Музей Орсе извинился перед девушкой, которую не пускали из-за декольте
Музей Орсе извинился перед девушкой, которую не пускали из-за декольте

Топ на сегодня

Черная нить на запястье: что значит и как правильно ее носить
Черная нить на запястье: что значит и как правильно ее носить
Алек и Хилария Болдуин в пятый раз стали родителями
Алек и Хилария Болдуин в пятый раз стали родителями
Как Киев «кинул» Путина: события ночи 10 сентября — EADaily
Как Киев «кинул» Путина: события ночи 10 сентября — EADaily
В Новосибирске открылась выставка "Портрет в перспективе"
В Новосибирске открылась выставка "Портрет в перспективе"
Сербия подчинилась требованию ЕС отказаться от учений "Славянское братство" в Белоруссии
Сербия подчинилась требованию ЕС отказаться от учений "Славянское

Еще по теме

Чонгук окружил Ви заботой на интервью с KBS
Как Тэхён поздравил Чонгука с днем рождения
«Устали скрывать», — Чонгук и Тэхён показали свою любовь
Дотронулся до губ Макнэ… Чонгук и Тэхён снова дали повод