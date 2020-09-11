Чонгук и Ви украли сердца поклонников на станции KBS News9

Алексей Вольцев

Сегодня группа BTS посетила телевизионную компанию Сеула KBS, где айдолы давали интервью. Самым обсуждаемым топиком дня оказалась парочка Чонгука (Jungkook) и Тэхёна (Taehyung). Эти двое украли сердца всех присутствующих на студии! А все благодаря их самой трогательной на свете дружбе и, конечно же, АРМИ.

It's a taekook selca pic.twitter.com/P9IVR8tMAX — ПIƧΉ ⁷ | Mɪssɪɴɢ ᴋᴏᴏ (@Vantekookii) September 10, 2020

10 сентября BTS появились в эфире корейских новостей KBS News9 в прайм-тайм, чтобы обсудить исторические достижения трека «Dynamite» и многие аспекты их творчества. До начала записи бригада корреспондентов и фотографов запечатлела прибытие айдолов и их движение по коридорам здания компании. Вы уже догадались, кто стал центром внимания сотни следующих за BTS сотрудников? Да, ошибиться сложно, это были Ви и Чонгук, которые привлекли публику своими контрастными костюмами и дали новый повод для размышлений…

Неловкие касания, прикосновения Ви плеча Чонгука, забота Макнэ о малыше ТэТэ… Даже оператор не мог прекратить зумить их явную любовь!

«Эти двое всегда идут вместе, когда все бэнтаны ходят раздельно. Касаются друг друга, трогают за лица и обнимаются. Вы до сих пор не верите в Вигуков??»

— АРМИ уверены, что у парней роман.

«Кажется, говорили про интервью, а потом все плавно скатилось на тему любви ви и гука.. окей, продолжайте…»

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