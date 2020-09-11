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Данила Козловский пропал из Instagram после предательства Зуевой

Данила Козловский пропал из Instagram после предательства Зуевой

Данила Козловский стал центром внимания СМИ за последнюю неделю благодаря своим смелым и неблагородным действиям. Известный актер некогда был примером для миллионов, но сейчас, когда вся страна узнала о его романе с Оксаной Акиньшиной, репутация актера начала резко падать, ведь у Козловского недавно родилась дочка от Зуевой. Однако, известность выросла в разы. Никто не отменял хайп негативного образа. Усугубил ситуацию и ролик, опубликованный инсайдером в сети Instagram, на котором Данила безмятежно лежит под турецким солнцем, а рядом с ним отдыхает Акиньшина.


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Всех бать с днем бати #fathersday

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«Уехал в Турцию с любовницей, пока молодая красивая жена пытается научиться обращаться с маленьким ребенком в полном одиночестве? Вот они, ваши кумиры… не на тех молитесь», 

 — заявил мужчина под новостным постом в Twitter.
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Сегодня я вспоминаю Доктора Лизу, храбрую хрупкую женщину, известного врача-реаниматолога, специалиста по паллиативной помощи, которая за свою жизнь спасла сотню человеческих жизней и всегда была рядом с теми, кого уже нельзя спасти. Думаю, если бы Лиза Глинка была с нами - она бы не осталась в стороне, добывала бы маски, организовывала бы уличное питание для бездомных, помогала, утешала, успокаивала бы своих друзей и пациентов, ее энергии хватило бы на всех нас, чтобы не паниковали, не боялись. Елизавета Петровна продолжает жить во всех нас и как будто говорит #НеБойсяЯсТобой.  Рассказы из ЖЖ и воспоминания о докторе Лизе собраны друзьями Елизаветы Петровны в книгу “Письма о любви к людям”. И когда на душе неспокойно, грустно или просто нехорошо - эта книга реально становится лучшим лекарством. Я хочу вам прочитать пару отрывков из этой книги, продолжая флешмоб в инстаграме #ДокторЛиза #небойсяястобой Очень хочется, чтобы дело этой невероятно сильной, но такой хрупкой женщины продолжалось - ведь ее оружием против любых проблем и напастей было неравнодушие и милосердие. А они сейчас нам всем невероятно нужны. И мы с вами есть друг у друга - так что #докторлиза  #небойсяястобой

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Возможно, артист не ожидал, что скандал наберет такие обороты, а Зуевой придется прятаться в Нью-Йорке от стыда. Теперь из сети пропал и сам Данила, по мнению поклонников, из-за боязни всемирного осуждения и потери образа «правильного семьянина».

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По материалам: popcake.tv

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