Данила Козловский пропал из Instagram после предательства Зуевой

Влада Некрасова

Данила Козловский стал центром внимания СМИ за последнюю неделю благодаря своим смелым и неблагородным действиям. Известный актер некогда был примером для миллионов, но сейчас, когда вся страна узнала о его романе с Оксаной Акиньшиной, репутация актера начала резко падать, ведь у Козловского недавно родилась дочка от Зуевой. Однако, известность выросла в разы. Никто не отменял хайп негативного образа. Усугубил ситуацию и ролик, опубликованный инсайдером в сети Instagram, на котором Данила безмятежно лежит под турецким солнцем, а рядом с ним отдыхает Акиньшина.

«Уехал в Турцию с любовницей, пока молодая красивая жена пытается научиться обращаться с маленьким ребенком в полном одиночестве? Вот они, ваши кумиры… не на тех молитесь»,

— заявил мужчина под новостным постом в Twitter.

Возможно, артист не ожидал, что скандал наберет такие обороты, а Зуевой придется прятаться в Нью-Йорке от стыда. Теперь из сети пропал и сам Данила, по мнению поклонников, из-за боязни всемирного осуждения и потери образа «правильного семьянина».

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