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Депутат Рады осудил Зеленского за политику хуже "отмороженного Порошенко"

Депутат Рады осудил Зеленского за политику хуже "отмороженного Порошенко"
Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за решение Центральной избирательной комиссии страны отменить проведение местных выборов на некоторых территориях Донецкой и Луганской областей. Пресс-релиз выступления политика размещен на сайте партии.

Парламентарий указал, что и на президентских, и на парламентских выборах жители востока Украины обладали правом голоса, но сейчас его у них отбирают.


"Ни отмороженный Порошенко, никто другой не лишал права голоса полмиллиона граждан Украины! Это государственное, конституционное преступление, в котором виноват президент Украины Владимир Зеленский и его Офис", – заявил Рабинович.

Тем не менее политик отметил важность местных выборов, призвав голосовать против партии действующего президента.


Украины готовят репрессии и аресты оппозиции перед местными выборами из-за растущей популярности партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".
# В мире
По материалам: ria.ru

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