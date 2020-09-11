Депутат Рады осудил Зеленского за политику хуже "отмороженного Порошенко"

Влада Некрасова

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за решение Центральной избирательной комиссии страны отменить проведение местных выборов на некоторых территориях Донецкой и Луганской областей. Пресс-релиз выступления политика размещен на сайте партии.

Парламентарий указал, что и на президентских, и на парламентских выборах жители востока Украины обладали правом голоса, но сейчас его у них отбирают.





"Ни отмороженный Порошенко, никто другой не лишал права голоса полмиллиона граждан Украины! Это государственное, конституционное преступление, в котором виноват президент Украины Владимир Зеленский и его Офис", – заявил Рабинович.

Тем не менее политик отметил важность местных выборов, призвав голосовать против партии действующего президента.

Украины готовят репрессии и аресты оппозиции перед местными выборами из-за растущей популярности партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".