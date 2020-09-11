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Дмитрий Шепелев рассказал о начале романа с Жанной Фриске: "Не понимал, во что я вмешиваюсь"

Дмитрий Шепелев рассказал о начале романа с Жанной Фриске: "Не понимал, во что я вмешиваюсь"

37-летний Дмитрий Шепелев стал героем нового выпуска YouTube-шоу "Макарена". В беседе с ведущим Кареном Адамяном шоумен рассказал о своей работе на Первом канале и уходе с него, скандальном интервью с Ксенией Собчак и бушующих по сей день протестах в его родной Беларуси. Затронул Шепелев и довольную личную тему — своих отношений с Жанной Фриске, которая ушла из жизни в 2015 году после нескольких лет борьбы с неоперабельной опухолью головного мозга.


Так, телеведущий вспомнил о самом начале романа с матерью своего семилетнего сына Платона и признался, что его сильно раздражал повышенный интерес журналистов к их паре.

Я вообще не понимал, во что вмешиваюсь. Когда я понял, что в нашу личную жизнь лезут все, кому не лень, мне от этого стало очень страшно. Просто не знал, что с этим делать,

— поделился Шепелев.


Дмитрий Шепелев и Жанна Фриске

К слову, Дмитрий Шепелев учел ошибки прошлого, и в отношениях с новой возлюбленной Екатериной Тулуповой телеведущий больше их не допускает. Шоумен крайне редко публикует в соцсетях снимки с избранницей и практически не комментирует их роман в прессе. Лишь в беседе с Ксенией Собчак Шепелев сделал исключение и впервые рассказал, как именно они познакомились с Тулуповой. 

Катя — архитектор, дизайнер, а познакомили нас дети, потому что наши дети ходили в один детский сад. Это официальная история знакомства и правдивая. Есть еще неофициальная и очень смешная. После того, как мы официально познакомились в детском саду, я сижу в Tinder, листаю фотки. Там мои реальные фотки. И те девушки, с которыми мы совпали, обычно писали мне: "Ты не о***л чужие фотки ставить? Кто ты, урод? Зачем?". И как-то мы совпали с Катей, это было как будто второе знакомство в этой социальной сети,

— поведал Шепелев.


Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова

Напомним, Жанна Фриске и Дмитрий Шепелев начали встречаться в 2011 году, но первое время старались не афишировать свои отношения. В 2013 году в одной из клиник Майами на свет появился их сын Платон. Тогда певица признавалась, что малыш был для нее долгожданным, но незапланированным. Вскоре после родов Жанна узнала о своей страшной болезни — врачи диагностировали у звезды неоперабельную опухоль головного мозга. Около двух лет родные и близкие боролись за жизнь Жанны и даже использовали экспериментальное лечение. 15 июня 2015 года Жанна Фриске скончалась. Знаменитость была похоронена на Николо-Архангельском кладбище.


Дмитрий Шепелев и Жанна Фриске

После ухода Жанны Фриске из жизни отношения между ее родителями и Дмитрием Шепелевым сильно испортились из-за финансовых вопросов. Телеведущий утверждал, что родители его покойной возлюбленной за несколько дней до смерти дочери сняли с ее счета 21 миллион рублей. Эти деньги были выделены на лечение певицы Русфондом. После смерти Фриске фонд через суд попросил родителей и Дмитрия Шепелева вернуть оставшиеся средства.

В итоге мать и отец Фриске погасили долг перед Русфондом, однако в ответ потребовали, чтобы Шепелев выплатил им треть от этой суммы. Недавно суд их требование удовлетворил. Теперь телеведущему предстоит выплатить родителям Жанны семь миллионов рублей.


Дмитрий Шепелев с сыном Платоном


Дмитрий Шепелев с сыном Платоном и Екатерина Тулупова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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