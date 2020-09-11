Два вида тропических пауков присоединились к союзу муравьев и акаций

Вадим Карасев

Группа энтомологов из США обнаружила в тропических лесах Панамы два вида пауков, которые живут на растениях акации, охраняемых колониями муравьев.

Джон Стирски (John D. Styrsky) из Университета Линчберга в штате Виргиния более десяти лет изучает симбиотические отношения между муравьями и деревьями, которые предоставляют муравьям место жительства в особых полостях внутри стволов, а иногда и питание, выделяя особый нектар. Взамен муравьи обеспечивают дереву защиту от других насекомых и более крупных травоядных животных. Встречаются такие деревья преимущественно в тропиках Южной Америки. Деревья образуют особые органы — домации, где размещаются гнезда муравьев. Другой орган растения — тельца Бельта — обеспечивает муравьев необходимой пищей. Название тельцам Бельта дано в честь английского натуралиста Томаса Бельта (1832–1878), который, хотя и был геологом по основной специальности, в книге «Натуралист в Никарагуа» описал немало своих открытий, касающихся жизни муравьев. В частности, именно он первым узнал, что муравьи-листорезы не едят листья растений, а используют их как субстрат для выращивания съедобных грибов. Некоторые виды муравьев полностью зависят от своего дерева, не могут существовать отдельно от него и добывать другую пищу, кроме той, что получают из телец Бельта. Они ревностно охраняют дерево от других насекомых.

Исследователи работали в Панаме в лесах на склонах водораздельного хребта, отделяющего бассейны Атлантического и Тихого океанов. По обе стороны хребта отмечаются случаи симбиоза муравьев и акаций. На атлантическом склоне акация Vachellia melanocerus служит домом для муравьев Pseudomyrmex satanicus, на тихоокеанском на акациях Vachellia colinsii живут муравьи Pseudomyrmex spinicola.

Как оказалось, в обоих случаях присутствует третий участник — небольшой вид пауков. Пауки Eustala oblonga живут вместе с V. melanocerus and P. satanicus, а пауки Eustala illicita — вместе с V. colinsii и P. spinicola. Днем пауки скрываются от муравьев, прижимаясь к листьям и колючкам акации, а по ночам раскидывают на дереве свою паутину. Ученые проанализировали добычу пауков и обнаружили, что они тоже приносят пользу акации, ловя насекомых-вредителей. В паутину попадают и муравьи, когда их самцы и самки совершают массовый брачный полет, но, по словам исследователей, это не причиняет существенного ущерба муравьиным колониям. Шипы акаций и муравьи предоставляют паукам защиту от хищных жуков, клопов, ос, ящериц и птиц.

Авторы работы отмечают, что эти пауки представляют собой редкий случай, когда какому-либо виду удается эксплуатировать симбиоз других видов, не нанося существенного вреда, а значит, не вызывая противодействия. Исследование опубликовал Journal of Insect Science.