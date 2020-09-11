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Где последовательность? Пушков о решении сейма Литвы по Тихановской

Где последовательность? Пушков о решении сейма Литвы по Тихановской
Литовские власти действуют непоследовательно, когда признают Тихановскую легитимным главой Белоруссии, отметил в Twitter сенатор Алексей Пушков.

"Если литовские власти считают Тихановскую "избранным лидером Белоруссии" и ввели личные санкции против Лукашенко, то есть не признают его, то как они могут иметь дипотношения с Белоруссией?" — написал член Совета Федерации.

По его мнению, официальный Вильнюс в подобной ситуации должен отозвать посла из Минска, иначе внешнеполитический курс Литвы наглядно указывает на двойные стандарты "при претензиях на высокие принципы".


стало известно, что сейм принял резолюцию, в которой Тихановская упоминается как "избранный президент Белоруссии". В документе литовские законодатели призывают международное сообщество поддержать такое решение, а также деятельность созданного оппозицией действующим белорусским властям Координационный совет.

Комментируя проводимую в последнее время литовскими властями политику в отношении Минска, глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что Вильнюс "в своем поведении перешел все грани приличия".

Ранее радио Sputnik сообщило, что в Литве также отказались признавать любые новые международные договоры от лица Белоруссии за подписью Лукашенко.

# Политика
По материалам: ria.ru

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