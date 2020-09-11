Глава МЭР высоко оценил работу Калужской области с инвесторами

Влада Некрасова

Министр экономического развития России Максим Решетников высоко оценил опыт работы Калужской области с инвесторами, заявив, что положительный опыт региона распространился по всей стране, сообщило областное правительство.

В пятницу Решетников совершил рабочую поездку в Калужскую область. В Людиновском районе он посетил ООО "Агро-Инвест" и ООО "Кроношпан Калуга" – предприятия-резиденты особой экономической зоны "Калуга". В технопарке "Обнинск" министр вместе с руководителем региона Владиславом Шапшей посетил новое здание Бизнес-инкубатора, которое, как планируется, должно стать частью будущего инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ). Здесь состоялось обсуждение приоритетов технологического развития страны.

Владислав Шапша рассказал, что Обнинск – это инновационная столица Калужской области. "Здесь сосредоточены интеллектуальные и технологические ресурсы, которые позволяют нам браться за самые амбициозные проекты. В городе расположены несколько государственных научных центров", - подчеркнул врио губернатора.

По его словам, весь этот огромный исследовательский потенциал работает не только на город и Калужскую область, но и на всю страну.