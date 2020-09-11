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Глава Мосгорсуда подала в отставку после 20 лет на посту

Глава Мосгорсуда подала в отставку после 20 лет на посту
Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова подала заявление об отставке после 20 лет на этом посту, сообщает в пятницу Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ.

"Заявление Егоровой Ольги Александровны о прекращении ее полномочий судьи, председателя Московского городского суда с 23 октября 2020 года … подлежит рассмотрению 22 сентября", - сказано в предварительной повестке заседания.

Ранее на эту должность был рекомендован председатель Южного окружного военного суда Михаил Птицын, судья с 27-летним стажем, заручившийся поддержкой Верховного суда и Совета судей.


Председатель Мосгорсуда назначается указом президента на шесть лет по представлению председателя Верховного суда РФ и при положительном заключении ВККС.


Председатель, помимо прочего, организует работу суда, созывает президиум и председательствует в его заседаниях, устанавливает правила внутреннего распорядка, распределяет обязанности судей, рассматривает жалобы на работу нижестоящих судов и так далее.

# Политика
По материалам: ria.ru

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