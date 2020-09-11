Головосек 11 сентября 2020 года: что можно и что нельзя делать в этот день

Вадим Карасев

Ежегодно 11 сентября отмечается праздник, посвященный Усекновению главы Иоанна Предтечи. В народном календаре день известен как Иван Головосек. Верующие придают особенное значение этому празднику и соблюдают все традиции и запреты, чтобы не разгневать Всевышнего.

Повсеместно 11 сентября православный мир вспоминает о мученической казни Иоанна Предтечи. События того страшного дня описаны евангелистами Матфеем и Марком. Православная церковь чтит традиции и ежегодно отдает дань памяти святому пророку, который служил великой цели — торжеству истины и спасению человечества. Редакция сайта dailyhoro.ru предлагает узнать, как правильно провести этот день по всем заветам церкви.

Что можно и нужно сделать на Головосек

День Усекновения главы Иоанна Предтечи — важный религиозный праздник, который широко отмечается православной церковью. Святой Иоанн — человек, чья роль в христианстве очень высока. Он первым предсказал появление Христа, он окрестил его в водах Иордана и принял мученическую смерть за своего Господа. В связи с этим 11 сентября верующие направляются в храмы и соборы, дабы выстоять службу и вознести молитвы Иоанну, который и поныне творит чудеса. В это время особенно сильны молитвы на исцеление, защиту от врагов и недругов.

В честь праздника следует устроить скромное торжество. Скромное, потому что 11 сентября верующим велено соблюдать строгий пост, по возможности употребляя только постные блюда. Гастрономические ограничения позволяют выразить скорбь по поводу смерти Великого Иоанна Крестителя. Кроме того, праздничные угощения желательно приготовить загодя, а также не заниматься тяжелой работой по дому — все бытовые дела подождут, уступив место делам духовным.

По церковным наставлениям, в день праздника нужно помочь близким словом и делом. То же самое касается и нуждающихся, встретившихся вам возле церкви или дома. Подайте милостыню, и тогда в вашей жизни не будет места злу и горестям, а в минуту трудности святой Иоанн обязательно придет на помощь.

Запреты в день Усекновения главы Иоанна Предтечи

День мученической казни пророка — не время для искушений и веселья. Праздник этот скорбный и верующие должны почтить кончину Крестителя воздержанием от мирских забав. Священнослужители советуют держать строгий пост и отложить все второстепенные дела.

Иоанну Предтече отрубили голову, поэтому на Руси люди старались в этот день не брать в руки острые предметы, не резать и не рубить. Даже хлеб было принято ломать руками, так как считалось, что тот, кто использует нож, навлекает на себя беду.

Вспоминая о том, что в день казни святого пророка во дворце его мучителя, царя Ирода, был пир, это время стоит провести спокойно. Церковь с неодобрением относится к шумным застольям, танцам, пению. Вместо этого следует навестить близких или отправить им весточки с пожеланиями доброго здоровья.

Конечно, скорбный день памяти — не самое подходящее время для тяжелой работы. Священнослужители призывают обратить взор к Господу, увлечься чтением библейских сюжетов, молитвами и размышлениями о вечном. Но если есть срочная необходимость сделать какое-то неотложное дело, то греха в этом не будет. Главное, чтобы ваше сердце было открыто Всевышнему и ближним, а ваши поступки радовали и вас, и окружающих. Не ругайтесь, не сквернословьте, не ссорьтесь — не стоит гневить Бога.