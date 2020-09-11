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Готовому вернуться в Грузию Саакашвили посоветовали запасаться галстуками

Готовому вернуться в Грузию Саакашвили посоветовали запасаться галстуками
Депутат Государственной думы Виктор Водолацкий в беседе с ФАН посоветовал Михаилу Саакашвили в случае возвращения на родину запастись галстуками.

Таким образом парламентарий отреагировал на заявление экс-президента Грузии о том, что в случае избрания премьер-министром закавказской республики он обещает больше не вступать в конфронтацию с Россией.


"Саакашвили сегодня любыми методами и способами пытается вернуться в Грузию, потому что в иных странах он уже отработанный материал. И для Петра Порошенко он тоже уже ненужная вещь. Если Саакашвили собирается вернуться премьером в Грузию, то пусть захватит с собой хотя бы десяток галстуков, чтобы чувствовать себя комфортно", – полагает депутат.

По мнению Водолацкого, Саакашвили как частное лицо может делать любые заявления в отношении России, однако он как и экс-президент Украины Петр Порошенко, "сами себе не принадлежат".

"Все они – продукты работы ЦРУ и госдепа США, которые имеют четкую дорожную карту (в отношении России, – ред.)", — отметил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

С учетом того, что в настоящее время среди населения Грузии доминирует точка зрения о необходимости конструктивных отношений с РФ, американцам снова потребовался такой человек, как Саакашвили, который бы начал бы проводить русофобскую политику, поделился мнением депутат.


сообщило, что Дмитрий Песков оценил шансы Саакашвили навредить России в случае премьерства.
# Политика
По материалам: ria.ru

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