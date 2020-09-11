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Характеристика Водолеев по Восточному гороскопу

Характеристика Водолеев по Восточному гороскопу

Водолей — Знак динамики, олицетворяющий свободу, перемены и испытания. Редакция сайта dailyhoro.ru предлагает узнать, в чем особенность сочетаний этого Знака Зодиака со Знаками Восточного гороскопа.


Водолей — свободолюбивый Знак, кармическая миссия которого заключается в том, чтобы изменить мир к лучшему. Его отличает неоднозначный характер, свобода мысли, рационализм и вера своим идеалам. Но, по словам астрологов, знать только особенности своего Зодиакального Знака — это далеко не все. Отпечаток на характер накладывает еще и год рождения. Заглянув в Восточный гороскоп, вы узнаете, чем отличаются друг от друга Водолеи.

Водолей-Крыса. Личности таинственные и непонятные. Очень общительные, но вместе с тем довольно скрытные люди. Предпочитают жить в своем собственном мире и не обращать внимания на мнение окружающих. По характеру это самые любознательные, добрые, отзывчивые и непоседливые Водолеи.

Водолей-Бык. Эти люди знают, как заполнить собой чужие мысли. При всей показной серьезности и эрудиции склонны к сумасшедшим поступкам, граничащим с безрассудством. В них бушует страсть к жизни и переменам, поэтому они скрепя сердце выполняют скучную работу и часто оставляют начатое на полпути.

Водолей-Тигр. Неиссякаемая энергия толкает этих людей на подвиги. Именно им суждено поразить этот мир новаторством и гениальностью. Меньше остальных их волнуют установленные правила и общественные рамки, ведь они — прирожденные искатели истины, которые могут увидеть то, что скрыто от остальных.

Водолей-Кот. Водолеи, рожденные в год Кота, светят ярче остальных. Они обладают яркой внешностью, харизмой, а также мудростью и проницательностью. Чтобы успокоить свою жажду знаний, во всем и всегда они доискиваются до сути. Противники рутины и банальности, такие Водолеи часто совершают опрометчивые поступки.


Водолей-Дракон. Прирожденные романтики и мечтатели. У таких людей очень много талантов, которые они с удовольствием раскрывают. Далеки от прагматичного мира, внутренняя гармония и самореализация для них намного важнее материальных благ. Это деятели искусства, которые выражают себя довольно экстравагантным способом.

Водолей-Змея. Подвижные, уверенные и решительные Водолеи, в энергичности и амбициозности которым уступает весь Зодиак. Они всегда на пороге удивительных открытий и новых дорог. К успеху идут уверенными шагами, прислушиваясь к интуиции и житейской мудрости, чем предотвращают любые неприятности.

Водолей-Лошадь. Такие люди обладают необузданным темпераментом, энергичностью и большим оптимизмом. Они абсолютно не могут сносить скуку, строгие правила и запреты, поэтому живут одним днем, не подчиняются правилам и всегда идут на поводу у своих желаний и фантазий.

Водолей-Коза. Самые требовательные Водолеи, которые нередко завышают планку ожиданий, как к себе, так и к окружающим. По своей природе очень капризы, высокомерны, непредсказуемы. Зато умеют лучше других подстраиваться под обстоятельства, переносить перемены и испытания.

Водолей-Обезьяна. Генераторы гениальных идей. Внутри них — источник неисчерпаемой фантазии и безграничного любопытства. Они с радостью впускают в свою жизнь перемены, а когда происходят неприятности — находят в них что-то интересное и познавательное. Очень неординарные персоны, которые знают себе цену и способны покорить этот мир своим обаянием.

Водолей-Петух. Яркие личности, которых звезды явно не обделили обаянием, харизмой и неотразимостью. Ими движет дух свободы и жажда покорения новых вершин, благодаря чему они часто примеряют на себя роль лидера и новатора. К окружающим могут быть очень придирчивы, что не добавляет им друзей.


Водолей-Собака. Эти люди полны энергии. Очень дружелюбны, открыты, великодушны и бескорыстны. Часто их искренностью пользуются, что причиняет им немало боли. Но озорной нрав и умение извлекать выгоду из любой ситуации помогает им не поддаваться депрессии.

Водолей-Свинья. Представители этого Знака соединяют в себе противоречивые черты. При всей своей доброте, искренности и самоотверженности могут быть очень жестоки. Успешно решают проблемы благодаря своему твердому характеру и несгибаемой воле. Для близких людей становятся надежной защитой.

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По материалам: dailyhoro.ru

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