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Инсайдеры: Sony снизит ценник PlayStation 5 из-за Microsoft

Инсайдеры: Sony снизит ценник PlayStation 5 из-за Microsoft
Компания Microsoft не смогла выиграть битву за восьмое поколение консолей: PlayStation 4 стала намного популярнее Xbox One. Однако корпорация явно сделала выводы и решила удивить геймеров низкими ценниками грядущей Xbox Series X и её младшей версии Xbox Series S. Судя по всему, удивились не только игроки, но и главный конкурент американцев в лице Sony.

Портал GameReactor со ссылкой на многочисленные внутренние источники из бизнес-пространства сообщает, что Sony уже приняла решение об уменьшении цены консоли PlayStation 5. Изначально устройство должно было стоить $599, а версия без дисковода — на $100 дешевле. Но из-за агрессивного шага Microsoft компании пришлось полностью изменить свои планы. Digital Edition будет стоить $399, а обычная PlayStation 5 — $499. Ровно столько же, сколько Xbox Series X.
Судя по всему, именно по этой причине Sony так сильно оттягивала дату анонса стоимости своих консолей. Компания ждала хода Microsoft и не торопилась демонстрировать высокий ценник, на который намекал исполнительный директор Джим Райан. Ведь в своё время Sony решила продавать PlayStation 3 на $100 дороже конкурента в лице Xbox 360. Во многом из-за этого компания не смогла превзойти Microsoft в том поколении.

Данные о снижении цен PlayStation 5 пока имеют статус слухов. Однако принимая во внимание информацию о положении дел в предыдущих поколениях, можно практически не сомневаться, что Sony не повторит своих ошибок. Забавно, что авторитетный инсайдер IronManPS5 ещё в июне предсказывал, что именно столько и будут стоить консоли Sony — $399 и $499.
# Технологии / В мире
По материалам: gogetnews.info

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